ДНК-анализ прямо на месте происшествия: украинские полицейские получили 52 криминалистические лаборатории от Фонда Говарда Баффета. Фото

Украинские полицейские получили 52 мобильные криминалистические лаборатории с современным оборудованием. Оборудование, переданное Фондом американского бизнесмена и мецената Говарда Баффета, позволяет проводить ДНК-анализ прямо на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небитов. Лаборатории, стоимостью более 3,5 млн дол., будут работать в районных подразделениях полиции.

Полицейским передали современные криминалистические лаборатории

"52 криминалистические лаборатории с высокотехнологичным оборудованием стоимостью более 3,5 млн долларов получили полицейские от Фонда Говарда Баффета. Эти автомобили переданы районным подразделениям, они работают "на местах", – подчеркнул Небитов.

По его словам, раскрытие преступлений в значительной степени зависит от качественного осмотра места происшествия.

Новое оборудование в сочетании с опытом криминалистов позволяет оперативно собирать доказательства непосредственно на месте. В частности, проводить ДНК-анализ, создавать 3D-копию места происшествия, обследовать территорию с помощью дронов и обнаруживать отпечатки пальцев без использования специальных реагентов.

Такой подход, убежден заместитель главы Нацполиции, особенно важен во время войны, ведь следы и другие доказательства могут быстро исчезнуть или быть уничтожены в результате обстрелов.

Поэтому возможность работать непосредственно на месте происшествия позволяет криминалистам быстрее фиксировать важную информацию и собирать доказательства "по горячим следам".

Что входит в оснащение лабораторий

В оснащение лабораторий, предоставленных Баффетом, входят:

– дроны для обследования обширных территорий и сложной местности;

– 3D-сканеры, позволяющие создавать точные цифровые копии места происшествия и фиксировать детали обстановки;

– система RUVIS для обнаружения невидимых отпечатков пальцев и других следов без использования порошков;

– портативные анализаторы ДНК ANDE 6C;

– специальные чемоданы с необходимым оборудованием и расходными материалами.

"В самые тяжелые для Украины времена этот человек (Говард Баффет. – Ред.) решил быть рядом с нами. Его длительная, последовательная помощь является свидетельством доверия к украинским полицейским и общего стремления к глобальной безопасности", – подытожил Небитов.

Как писал OBOZ.UA, накануне Баффет побывал на украинско-молдавской границе, где ознакомился с работой украинских пограничников. Во время визита он также лично опробовал специальную технику, которую ранее передал военнослужащим.

А в июне 2026 года Говард Баффет принял участие в эвакуации четырех жителей Купянского района Харьковской области. Среди них были люди, которым требовалась помощь в выезде из опасного района из-за постоянных российских обстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!