ДНК-анализ прямо на месте происшествия: украинские полицейские получили 52 криминалистические лаборатории от Фонда Говарда Баффета. Фото
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Украинские полицейские получили 52 мобильные криминалистические лаборатории с современным оборудованием. Оборудование, переданное Фондом американского бизнесмена и мецената Говарда Баффета, позволяет проводить ДНК-анализ прямо на месте происшествия.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небитов. Лаборатории, стоимостью более 3,5 млн дол., будут работать в районных подразделениях полиции.
Полицейским передали современные криминалистические лаборатории
"52 криминалистические лаборатории с высокотехнологичным оборудованием стоимостью более 3,5 млн долларов получили полицейские от Фонда Говарда Баффета. Эти автомобили переданы районным подразделениям, они работают "на местах", – подчеркнул Небитов.
По его словам, раскрытие преступлений в значительной степени зависит от качественного осмотра места происшествия.
Новое оборудование в сочетании с опытом криминалистов позволяет оперативно собирать доказательства непосредственно на месте. В частности, проводить ДНК-анализ, создавать 3D-копию места происшествия, обследовать территорию с помощью дронов и обнаруживать отпечатки пальцев без использования специальных реагентов.
Такой подход, убежден заместитель главы Нацполиции, особенно важен во время войны, ведь следы и другие доказательства могут быстро исчезнуть или быть уничтожены в результате обстрелов.
Поэтому возможность работать непосредственно на месте происшествия позволяет криминалистам быстрее фиксировать важную информацию и собирать доказательства "по горячим следам".
Что входит в оснащение лабораторий
В оснащение лабораторий, предоставленных Баффетом, входят:
– дроны для обследования обширных территорий и сложной местности;
– 3D-сканеры, позволяющие создавать точные цифровые копии места происшествия и фиксировать детали обстановки;
– система RUVIS для обнаружения невидимых отпечатков пальцев и других следов без использования порошков;
– портативные анализаторы ДНК ANDE 6C;
– специальные чемоданы с необходимым оборудованием и расходными материалами.
"В самые тяжелые для Украины времена этот человек (Говард Баффет. – Ред.) решил быть рядом с нами. Его длительная, последовательная помощь является свидетельством доверия к украинским полицейским и общего стремления к глобальной безопасности", – подытожил Небитов.
Как писал OBOZ.UA, накануне Баффет побывал на украинско-молдавской границе, где ознакомился с работой украинских пограничников. Во время визита он также лично опробовал специальную технику, которую ранее передал военнослужащим.
А в июне 2026 года Говард Баффет принял участие в эвакуации четырех жителей Купянского района Харьковской области. Среди них были люди, которым требовалась помощь в выезде из опасного района из-за постоянных российских обстрелов.
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