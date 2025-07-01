Дневник Екатерины Савенко из музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова стал основой эпизода аудиосериала

Личный дневник жительницы Мариуполя Екатерины Савенко, хранящийся в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, лег в основу первого эпизода аудиосериала польской государственной радиокомпании Polskie Radio. Это первый из четырех эпизодов радиосериала "Дневник из Мариуполя – страница за страницей", созданного журналистом и корреспондентом TVP Петром Кучмой.

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Слушайте первый эпизод по ссылке. Текстовая версия по ссылке.

В первой серии под названием "Я все запишу" рассказывается история Екатерины Савенко, которая до последних дней жизни вела дневник, документируя драму города Мариуполя в блокаде. В серии звучат фрагменты ее записей, воспоминания родных, рассказы волонтеров, в частности Оксаны Стоминой, а также размышления журналиста, посетившего Мариуполь накануне полномасштабного вторжения.

Дневник Екатерины Савенко, как и воспоминания другого жителя Мариуполя – Владимира Величко, были переданы в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Впоследствии эти материалы стали основой документального проекта "Дневники войны: голоса выживших и тех, кто нет", представленного в 2024 году в Музее истории города Киева в рамках партнерства.

Музей "Голоса Мирных" собирает истории мирных жителей Украины, пострадавших от войны России против Украины. Коллекция Музея – крупнейшее в мире собрание живых историй о войне в Украине – насчитывает более 130 000 свидетельств.

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