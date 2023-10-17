Днем туман, ночью заморозки: синоптики дали прогноз погоды на среду, 18 октября

В среду, 17 октября, в Украине ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Да, по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха на западе и востоке опустится до -2 градусов. В остальных регионах будет теплее, там удержится еще плюсовая температура – на уровне +1…+3 градуса.

Днем на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют +8…+13 градусов. На юге будет теплее, иногда температура будет достигать +16 градусов.

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В Киевской области в среду прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью удержится на уровне +3…-2 градуса, днем +10…+12.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Украинский гидрометеорологический центр заявил, что 16-18 октября на территории нашей страны погода станет холоднее, в некоторых западных регионах ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля.

– По данным сайта meteo.ua, после холодного периода практически по всей стране в следующую неделю (23-29 октября) температура снова повысится.

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