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Для тех, кто любит кабачки: самая вкусная кабачковая запеканка с сыром и сухарями

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления рагу, а также блинов, запеканок. Еще их можно просто запекать, тушить, консервировать.

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Как приготовить вкусную запеканку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с ветчиной и сыром.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • Кабачок или цукини – 2 шт
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Пармезан – 100г
  • Масло
  • Ветчина – 150 г
  • Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолить, поперчить, посыпать панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешать.

Кабачки с сыром

2. Форму смазать маслом, выложить половину овощей и посыпать пармезаном. Выложить ветчину, сыр и остальные овощи.

Приготовление блюда

3. Сверху посыпать панировочными сухарями с пармезаном которые остались и полить маслом.

Сколько готовить запеканку

4. Запекать 30 минут при 180С до золотистой корочки.

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA сообщалось, как из кабачков приготовить очень вкусную закуску.