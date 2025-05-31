Для тех, кто любит кабачки: самая вкусная кабачковая запеканка с сыром и сухарями
Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления рагу, а также блинов, запеканок. Еще их можно просто запекать, тушить, консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с ветчиной и сыром.
Ингредиенты:
- Кабачок или цукини – 2 шт
- Соль, перец
- Панировочные сухари – 150 г
- Пармезан – 100г
- Масло
- Ветчина – 150 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолить, поперчить, посыпать панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешать.
2. Форму смазать маслом, выложить половину овощей и посыпать пармезаном. Выложить ветчину, сыр и остальные овощи.
3. Сверху посыпать панировочными сухарями с пармезаном которые остались и полить маслом.
4. Запекать 30 минут при 180С до золотистой корочки.
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