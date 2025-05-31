Для тех, кто любит кабачки: самая вкусная кабачковая запеканка с сыром и сухарями

Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления рагу, а также блинов, запеканок. Еще их можно просто запекать, тушить, консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с ветчиной и сыром.

Ингредиенты:

Кабачок или цукини – 2 шт

Соль, перец

Панировочные сухари – 150 г

Пармезан – 100г

Масло

Ветчина – 150 г

Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолить, поперчить, посыпать панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешать.

2. Форму смазать маслом, выложить половину овощей и посыпать пармезаном. Выложить ветчину, сыр и остальные овощи.

3. Сверху посыпать панировочными сухарями с пармезаном которые остались и полить маслом.

4. Запекать 30 минут при 180С до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как из кабачков приготовить очень вкусную закуску.