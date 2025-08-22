Для современных людей это удивительно: какие 'радости' были в Советском Союзе

Жизнь в Советском Союзе была серой и однообразной. Однако редкие сторонники "совка" до сих пор убеждают, что существовали свои "радости", которых якобы не поймут современные люди.

Если же внимательно присмотреться к этим радостям, то они будут казаться скорее печальными и даже абсурдными. OBOZ.UA рассказывает, какими "преимуществами" гордились советские люди.

Дефицит как праздник

О дефицитах продуктов в СССР знают все. Но фанаты того времени убеждают: какое же это было счастье – достать по блату колбасу, бананы или кофе. Вместо свободного выбора на полках магазинов, советский человек "радовался", когда удавалось что-то урвать. Очереди были обыденностью, а само получение продуктов превращалось в настоящее событие.

"Величие" великой державы

Еще одним поводом для гордости было само рождение в "великой державе". Пропаганда учила гордиться советским паспортом и победами в "Холодной войне". Но фанаты СССР почему-то забывают, какой ценой строилось это "величие". Тысячи юношей отправляли на войну в Афганистан, и многие из них так и не вернулись домой.

Отсутствие сверхбогатых

Любимый аргумент тех, кто ностальгирует по СССР: мол, все были равны. Действительно, по улицам не разъезжали Bentley или Rolls-Royce. Но это не означало равенство в благосостоянии: кто-то имел доступ к спецраспределителям и лучшим товарам, тогда как большинство жило на грани бедности. Зависти не было только потому, что не было примеров роскоши на глазах.

Автомобиль как мечта

Сегодня мы привыкли к пробкам в больших городах. В СССР дороги были свободны, потому что машин почти не было. Автомобиль считался роскошью, на которую надо было копить годами, а потом еще столько же ждать в очереди на покупку. При этом качество советских "Жигулей" или "Москвичей" было далеким от совершенства.

Путешествия, но в пределах Союза

Еще один "плюс" – дешевые путешествия. Но секрет в том, что выехать за границу обычному гражданину было невозможно. Страна фактически была закрытой: разрешения выдавали только избранным, а большинство советских людей могли путешествовать максимум в пределах собственной республики или на курорты Черного моря.

