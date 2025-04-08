Для салатов и закусок: самая вкусная слабосоленая сельдь в домашних условиях

Сельдь – лучшее блюдо для приготовления вкусных салатов, а также закусок, форшмака. Еще сельдь можно солить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, которая получится в меру соленой и пряной.

Ингредиенты:

3 шт. свежемороженой сельди ( это примерно 1-1,2 кг)

Для рассола:

1,5 л воды

1,5 ст.л сахара

4 ст.л соли

3 лавровый лист

0,5 ч.л перца горошком

0,5 ч.л кориандра в зернах

Способ приготовления:

1. Сельдь помойте.

2. В воду добавьте соль, сахар, перец, лавровый лист, перец, кориандр и доведите до кипения.

3. Залейте горячим маринадом сельдь, накройте крышкой и солите 4-5 суток.

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