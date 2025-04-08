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Для салатов и закусок: самая вкусная слабосоленая сельдь в домашних условиях

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
51
Полезная сельдь

Сельдь – лучшее блюдо для приготовления вкусных салатов, а также закусок, форшмака. Еще сельдь можно солить в домашних условиях.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, которая получится в меру соленой и пряной. 

Рецепт сельди

Ингредиенты: 

  • 3 шт. свежемороженой сельди ( это примерно 1-1,2 кг)

Для рассола:

  • 1,5 л воды
  • 1,5 ст.л сахара
  • 4 ст.л соли
  • 3 лавровый лист 
  • 0,5 ч.л перца горошком
  • 0,5 ч.л кориандра в зернах

Способ приготовления:

1. Сельдь помойте.

Сельдь для приготовления

2. В воду добавьте соль, сахар, перец, лавровый лист, перец, кориандр и доведите до кипения.

Горячий маринад

3. Залейте горячим маринадом сельдь, накройте крышкой и солите 4-5 суток.

Готовая сельдь

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