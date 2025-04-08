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Для салатов и закусок: самая вкусная слабосоленая сельдь в домашних условиях
Сельдь – лучшее блюдо для приготовления вкусных салатов, а также закусок, форшмака. Еще сельдь можно солить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, которая получится в меру соленой и пряной.
Ингредиенты:
- 3 шт. свежемороженой сельди ( это примерно 1-1,2 кг)
Для рассола:
- 1,5 л воды
- 1,5 ст.л сахара
- 4 ст.л соли
- 3 лавровый лист
- 0,5 ч.л перца горошком
- 0,5 ч.л кориандра в зернах
Способ приготовления:
1. Сельдь помойте.
2. В воду добавьте соль, сахар, перец, лавровый лист, перец, кориандр и доведите до кипения.
3. Залейте горячим маринадом сельдь, накройте крышкой и солите 4-5 суток.
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