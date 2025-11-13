Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви: проект уже получил архитектурный концепт

13 ноября во время Международной выставки ReBuild Ukraine в Варшаве представили архитектурную концепцию будущего жилого квартала для тысячи семей переселенцев из Мариуполя. Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства подписали Мариупольский городской совет и компания "Метинвест", в рамках концепции восстановления Украины "Стальная мечта". Разработку проекта профинансировала Группа "Метинвест" Рината Ахметова, а сам концепт бесплатно передан громаде – для скорейшего старта строительства.

Будущий комплекс объединит жилье, социальную инфраструктуру и общественные пространства, в том числе мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя. Квартиры передадут в собственность Мариупольской громады: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой. Аренда будет иметь социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев получат возможность бесплатного проживания. Возведение первого квартала предусмотрено в Белой Церкви в соответствии с правительственным постановлением №814.

Строительство будет финансироваться из местного бюджета, аккумулированного Мариупольским горсоветом, при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского горсовета. Проект станет системным шагом Правительства по жилищной поддержке ВПЛ из Мариуполя, пока не будет разблокирована госпрограмма компенсации за разрушенное и поврежденное имущество для всех жителей временно оккупированных громад.

Сейчас уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по Постановлению КМУ №814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых 10% – семьи военнослужащих, 39% пожилых людей, 25% – семьи с детьми, 7% – наиболее социально уязвимые категории (многодетные, имеющие инвалидность и т.д.).

Пилотный проект в Белой Церкви станет первым в Украине жилым объектом, соответствующим новым принципам социального жилья, разработанным Big City Lab, архитектурным бюро PUPA, консалтинговой компанией Civitta и Мариупольским городским советом по запросу Минразвития. В будущем предусмотрено масштабирование проекта на Львов и Днепр, где сейчас проживает больше всего переселенцев из Мариуполя.

Гендиректор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что компания инвестирует в проекты, которые поддерживают социальную устойчивость государства: "Мы верим в будущее Украины. Несмотря на войну, наша цель – помогать людям, которые потеряли дома, иметь достойные условия для жизни и планировать свое будущее здесь, в Украине".

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что жилой квартал в Белой Церкви станет крупнейшим проектом социального жилья для ВПЛ в Украине: "Благодаря сотрудничеству правительства, местной власти и бизнеса мы создадим достойные условия для людей, которые потеряли все из-за войны".

Как известно, "Стальная Мечта" – это универсальная концепция, которая позволяет быстро и безопасно восстановить инфраструктуру. Она базируется на трех стальных технологиях: модуль, каркас и платформа. Специалисты компании разработали более 200 типовых проектов жилой и социальной инфраструктуры, которые уже можно воплощать в жизнь. Компания предлагает полноценную дорожную карту для общин, от концепции до эксплуатации, и предоставляет не только типовые проекты, но и помощь в оформлении документации и запуске строительства.