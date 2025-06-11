Для переселенцев из Марьинской громады в Павлограде передали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Павлоград для переселенцев из Марьинской громады Фонд Рината Ахметова передал помощь

Видео дня

В Павлограде живет немало жителей разрушенной врагом Марьинской громады. Для них направляется продуктовая помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи будут проходить в гуманитарном хабе Марьинской городской военной администрации, который работает в городе.

В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.