Для любви нет ограничений: во Львове выпускница на коляске станцевала вальс на празднике последнего звонка. Фото и видео

Во Львове выпускница СОШ №13 София Радыш, которая из-за спинальной мышечной атрофии училась по индивидуальной программе дома, станцевала свой выпускной вальс на празднике последнего звонка. Торжества состоялись 30 мая во дворе школы, где девушка выступила вместе с одноклассником и родителями.

Видео дня

Первыми об истории Софии рассказали авторы львовского Threads-канала, а также благотворительный фонд "Крылья надежды", который поддерживает девушку на протяжении многих лет. В фонде отметили, что София, как и другие одиннадцатиклассники, мечтала о выпускном вальсе, праздничном платье и особенном дне, который бывает только раз в жизни.

Поддержка одноклассника

По словам родных, примерно за два месяца до выпускного София сообщила учительнице о желании принять участие в праздновании. Однако во время родительского собрания часть родителей высказалась против ее участия.

Среди аргументов звучали опасения относительно безопасности из-за неровного покрытия, а также замечания о том, что танцевальную программу уже подготовили и отрепетировали. В благотворительном фонде привели слова, которые услышала семья: "Там плохое покрытие, ямы, коляска может перевернуться", а также "Все танцы уже составлены, изучены и отрепетированы".

Впрочем, ситуация изменилась после того, как один из одноклассников Софии, Александр, предложил стать ее партнером. Он согласился исполнить с ней отдельный танец во время торжества.

Особый день

30 мая во дворе львовской школы состоялся танец, которого София ждала несколько месяцев. Выпускница исполнила особый вальс вместе с Александром, а также станцевала с родителями.

В благотворительном фонде рассказали, что этот момент стал очень эмоциональным для девушки и ее семьи. Там отметили, что несмотря на трудности мечта школьницы все же осуществилась.

"Узнав о ситуации, одноклассник Софийки, Александр, без колебаний стал ее партнером. И 30 мая на школьном дворе состоялась магия – Софийка станцевала свой выпускной вальс", – отметили в фонде.

Праздник для родных

После завершения школьных торжеств семья Радышей организовала собственное празднование. На мероприятие пригласили близких людей, которые поддерживали Софию в течение многих лет.

По информации фонда "Крылья надежды", празднование состоялось в ресторане "Пятница". На нем собрались около 50 гостей.

В фонде отметили, что история Софии стала примером того, как поддержка неравнодушных людей помогает преодолевать барьеры. Там также подчеркнули, что для девушки этот день стал настоящим завершением школьного этапа жизни.

Путь сквозь испытания

История Софии Радыш привлекает внимание не впервые. Еще в 2015 году о девочке писали украинские медиа как об одной из немногих детей со спинальной мышечной атрофией первого типа, которая, несмотря на сложный диагноз, начала обучение в школе.

София родилась здоровой, однако уже в первые месяцы жизни врачи подтвердили у нее болезнь Верднига–Гоффмана. Медики прогнозировали, что девочка может не дожить даже до своего первого дня рождения. Впоследствии такой же диагноз обнаружили и у ее младшего брата Лукьяна. Оба ребенка оказались зависимыми от аппаратов искусственной вентиляции легких.

Несмотря на тяжелый недуг, София с детства демонстрировала настойчивость и жажду знаний. Она любила рисовать, имела развитое воображение и стремилась учиться наравне со сверстниками. В ноябре 2015 года девочка стала первоклассницей. По состоянию здоровья учителя приходили к ней домой, но сама София очень ждала начала обучения и, по словам матери, всегда была уверена, что справится с новыми заданиями.

Ее мама Наталья Радыш тогда подчеркивала, что главное – не сдаваться даже в самых сложных обстоятельствах. Семья прошла через длительное лечение, пребывание детей в реанимации и ежедневную борьбу за качество жизни. В то же время родители делали все возможное, чтобы дочь и сын имели не только необходимый уход, но и возможность развиваться, учиться и общаться с миром.

Спустя более десяти лет после своего первого звонка София снова доказала, что настойчивость и поддержка близких помогают осуществлять мечты. На этот раз – мечту о собственном выпускном вальсе.

Напомним, в Одессе выпускники станцевали вальс на фоне Оперного театра под песню исполнителя Меловина "Паруса" и довели сеть до слез. Украинцы не смогли сдержать своих эмоций от увиденной красоты и отмечали, что выпускной вальс – это настоящая магия, ведь он будто подытоживает целый этап жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть растрогал последний школьный вальс выпускников из Херсона. Станцевать школьникам удалось вместе только на видео, ведь из-за полномасштабной войны России против Украины детей разбросало по миру.

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