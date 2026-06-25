Для каких пород собак и кошек опасна жара: как их защитить

Жара, охватившая Европу, представляет реальную угрозу для здоровья людей, но от тепловой нагрузки могут пострадать и домашние питомцы. Кошки и собаки нуждаются в дополнительном уходе и внимании в жаркие дни.

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Однако, хотя все породы уязвимы к жаре, некоторые из них подвергаются большему риску, чем другие. Об этом рассказали эксперты компании Insure Your Paws, пишет Express.

Они отметили, что плосконосые породы, такие как мопсы и персидские кошки, тяжело переносят повышение температуры, поскольку им сложнее дышать в жару.

Эксперты обратили внимание на тревожные признаки, как учащенное дыхание языком, беспокойство, чрезмерное слюноотделение и потеря координации. В таких случаях владельцы домашних животных должны перенести своего питомца в прохладное место, дать ему воды и как можно быстрее позвонить ветеринару.

Эксперты из Insure Your Paws также поделились несколькими важными советами о том, как обеспечить домашним питомцам прохладу и безопасность во время жары.

Они пояснили, что прогулки с питомцем следует планировать рано утром или поздно вечером. Эксперты посоветовали отказаться от прогулок в обеденное время, а также всегда проводить "пятисекундный тест".

Он заключается в том, чтобы положить руку на тротуар: если через пять секунд тепло от земли будет неприятным для вашей ладони, то, вероятно, оно обожжет и лапы вашего питомца.

Специалисты также добавили, что лучше никогда не оставлять питомца в машине или саду.

По их словам, температура внутри автомобиля в день, когда на улице 22°C, может за час подняться до смертельно опасных 47°C. Такая же опасность существуют на солнечных участках сада.

Эксперты посоветовали всегда заботиться о том, чтобы у вашего питомца был доступ к тени и свежему воздуху.

Менее очевидным советом, которым они поделились, было напоминание владельцам питомцев не забывать об обработке от блох. Поскольку блохи и клещи размножаются в жару, регулярная обработка может избавить питомцев от страданий, связанных с зудом шерсти, а владельцев – от лишнего стресса.

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