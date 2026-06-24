Красивые, но смертельно опасные: какие цветы могут нанести вред ребенку, кошке и собаке

Хотя некоторые растения выглядят просто потрясающе и на первый взгляд не могут никому навредить, некоторые из них на самом деле содержат токсины, которые могут оказаться смертельно опасными для человека и животных.

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Многие растения регулярно продаются в садовых центрах, но только после того, как вы проведете исследование или внимательнее посмотрите на этикетку, вы осознаете, насколько они могут быть опасны, пишет OBOZ.UA.

Итак, прежде всего, люпины ядовиты для людей и домашних животных при употреблении в пищу, причем наибольшая концентрация токсина содержится в семенах.

Также все части наперстянки ядовиты для людей и домашних животных, и даже небольшое их количество может оказаться смертельным.

Азалии также токсичны при употреблении в пищу, они вызывают заболевания у людей и домашних животных. Лилии чрезвычайно опасны для кошек, употребление любой части этого растения может привести к летальному исходу.

Тис ядовит при употреблении в пищу, он вызывает заболевания у людей и домашних животных. Также все части олеандра ядовиты, и его употребление часто приводит к летальному исходу.

Деревья лабурнума очень ядовиты и потенциально смертельны, если любую часть дерева съест человек или животное.

Эксперты рекомендуют не есть декоративные растения, не оставлять обрезки или выкопанные растения в доступном месте для детей, домашних животных или диких животных, а также не прикасаться к растениям, если не знают, что это за растение.

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