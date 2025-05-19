DIM присоединился к благотворительному забегу Spartan Kyiv 2025 в поддержку ГУР МО

17 мая в Киеве состоялся ежегодный благотворительный забег SPARTAN KYIV 2025, посвященный поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). В этом году команда группы компаний DIM присоединилась к мероприятию.

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Забег объединил более двух тысяч участников со всей страны, среди которых были представители бизнеса, медиа, спортивных и общественных организаций, активная и неравнодушная общественность. Главная цель мероприятия – чествование героев одной из самых сложных военных операций – "Небо" в Мариуполе, когда военные смогли прорваться на вертолетах в окруженный Мариуполь и помочь гарнизону "Азовстали" удерживать позиции и не допустить продвижения врага. Также во время мероприятия проходил сбор средств на морские дроны "Магура" и поддержку подразделений военной разведки, которые продолжают защищать страну.

"С начала полномасштабного вторжения группа компаний DIM постоянно поддерживает Вооруженные силы Украины, и для нас участие в мероприятиях в поддержку наших защитников – это больше чем социальная ответственность. Считаю, что помощь ВСУ является неотъемлемой частью любого бизнеса", – отметил управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

В 2024 году DIM совместно с благотворительным фондом "Защита будущего" собрал более 20 миллионов гривен на поддержку подразделений ВСУ, НГУ, ГУР и батальона "Свобода", обеспечив их современными дронами и автомобилями для нужд фронта.

Группа компаний DIM и в дальнейшем будет активно поддерживать инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины и поддержку защитников, которые отстаивают свободу Украины.