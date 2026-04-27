Дикая традиция СССР: зачем брили маленьких детей налысо

В СССР очень просто было понять, какому ребенку только что исполнился год – таких малышей принято было брить налысо. Традиция была чрезвычайно устойчивой, а процедуре подвергали и мальчиков, и девочек.

Бритье маленьких детей аргументировали медицинскими рекомендациями и соображениями гигиены. А на самом деле в основе лежал микс из народных суеверий и псевдонаучных убеждений. OBOZ.UA объясняет, почему советские родители прибегали к такой практике, и почему на самом деле в ней нет никакого смысла.

Миф о "густоте волос"

Это была самая главная причина, почему годовалых малышей полностью лишали волос. Считалось, что если сбрить "младенческий пушок", то дальше шевелюра будет расти гуще и крепче, а волоски будут толще.

С точки зрения биологии это полная ерунда. Количество волосяных фолликулов закладывается генетически еще до рождения, и бритва никак не может повлиять на их количество или структуру. То, что волосы после бритья казались гуще, – лишь иллюзия: срезанные под прямым углом кончики волос становились колючими и одинаковыми по длине, что и создавало соответствующее, но при этом ложное впечатление.

Гигиена и борьба с паразитами

Во времена, когда бытовые условия были далеки от идеальных, а вши (педикулез) были реальной проблемой, короткая стрижка становилась самым простым методом профилактики появления паразитов. Кроме того, детские шампуни были дефицитом, а обычное мыло могло раздражать кожу. Лысая голова значительно упрощала мытье и уход. То есть, с этой точки зрения в бритье маленьких детей какой-никакой смысл появлялся.

Себорейные корочки

У маленьких детей часто появляются так называемые "молочные корочки" на голове. Советские мамы и бабушки верили, что волосы мешают их вычесывать и лечить, поэтому ребенка брили, чтобы открыть доступ к коже головы для мазания маслом или кремами.

Психологическая "инерция" и обрядовость

На самом деле традиция брить детей по достижении годовалого возраста появилась еще в дореволюционные времена. В народной культуре такая стрижка ассоциировалась с переходом от младенца к ребенку, что было важной вехой во времена, когда детская смертность была очень высокой. В СССР этот показатель сильно упал, а своеобразный обряд просто трансформировался в якобы полезную гигиеническую процедуру, которую делали "потому что так надо" и "потому что всех так стригли".

Почему на самом деле брить годовалого ребенка вредно

Современная наука и медицина имеют немало доказательств того, что брить маленьких детей – не просто бесполезно, но и вредно. И причин тому несколько.

Риск травмирования. Кожа годовалого ребенка очень нежная, и бритье (особенно опасными бритвами или грубыми машинками) часто приводило к микротравмам и раздражениям.

Кожа годовалого ребенка очень нежная, и бритье (особенно опасными бритвами или грубыми машинками) часто приводило к микротравмам и раздражениям. Повреждение фолликулов. Иронично, но само бритье могло повредить еще не окрепшие волосяные луковицы, из-за чего волосы могли начать расти хуже.

Иронично, но само бритье могло повредить еще не окрепшие волосяные луковицы, из-за чего волосы могли начать расти хуже. Нарушение терморегуляции. Волосы защищают голову ребенка от перегрева летом и переохлаждения зимой. Лысая голова лишала малыша этой естественной защиты.

Сегодня врачи единодушны: бритье в год никак не влияет на будущую прическу, так что эта практика практически отошла в прошлое вместе с "советами" из советских справочников.

