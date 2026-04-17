Детские выплаты 2026: в Украине работает бесплатная юридическая линия, которой воспользовались уже 30 тысяч семей

В Украине работает полностью бесплатная юридическая горячая линия для семей, нуждающихся в консультации и помощи по вопросам детских выплат. Линию запустила команда Юридического "Гончаренко центра" в ноябре 2025 года, за это время ею воспользовались уже более 30 000 украинских семей.

По словам руководителя Юридического Гончаренко центра Николая Брюховецкого, линию создали после принятия законопроекта №13532 об увеличении помощи при рождении и уходе за ребенком – инициативы, которую народный депутат Алексей Гончаренко последовательно отстаивал в течение последних двух лет.

"За последние месяцы количество обращений не уменьшается, а только растет. Потому что родители нуждаются в консультациях и поддержке, которую не может обеспечить государство. Здесь на помощь приходит наш Юридический Гончаренко центр С ноября наша команда успешно проконсультировала уже более тридцати тысяч украинских семей и продолжает свою работу ежедневно", – отмечает основатель сети Гончаренко центров, народный депутат Алексей Гончаренко.

Горячая линия позволяет получить консультации по всем ключевым вопросам, связанным с переходом на новый порядок назначения помощи. В частности семьи могут узнать об оформлении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячных выплатах по уходу, подаче документов на государственные программы, переходных нормах для детей, рожденных до или после принятия закона, а также о других вопросах, касающихся детских выплат.

Юристы подробно объясняют, кому доступны эти виды помощи, какие документы нужны, как правильно подать заявление и что делать в случае отказа. Горячая линия юридической помощи для семей по вопросам детских выплат работает сразу по трем номерам: +380675188300, +380937377855, +380959790954

Юристы работают с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Обращения принимаются также в Viber, WhatsApp и Telegram. Кроме того, на базе Юридического Гончаренко центра работают бесплатные горячие линии для военнослужащих, членов их семей, учителей, внутренне перемещенных лиц и украинцев за рубежом.