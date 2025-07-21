Десерт "Битое стекло" со свежими ягодами и фруктами: рецепт торта без выпечки
Лето – идеальный период для приготовления очень вкусных и легких десертов без выпечки. Для основы, вместо теста, идеально подойдет желе, а также птичье молоко, лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с ягодами и из основы из творога и сметаны.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- сметана – 350 г
- сахар – 130 г
- ванильный сахар – 10 г
- голубика – 250 г
- нектарины – 500 г
- желатин – 25 г+вода – 90 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой и отставляем.
2. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар перебиваем блендером.
3. Фрукты нарезаем на кусочки.
4. Когда желатин набух, растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем ложку творожной массы, перемешиваем и вводим в смесь перемешивая венчиком или ложкой. Добавляем фрукты и заливаем в форму. Ставим в холодильник до полного застывания.
Готовый десерт нарежьте кусками!
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