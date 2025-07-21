Десерт 'Битое стекло' со свежими ягодами и фруктами: рецепт торта без выпечки

Лето – идеальный период для приготовления очень вкусных и легких десертов без выпечки. Для основы, вместо теста, идеально подойдет желе, а также птичье молоко, лаваш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с ягодами и из основы из творога и сметаны.

Ингредиенты:

творог – 300 г

сметана – 350 г

сахар – 130 г

ванильный сахар – 10 г

голубика – 250 г

нектарины – 500 г

желатин – 25 г+вода – 90 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и отставляем.

2. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар перебиваем блендером.

3. Фрукты нарезаем на кусочки.

4. Когда желатин набух, растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем ложку творожной массы, перемешиваем и вводим в смесь перемешивая венчиком или ложкой. Добавляем фрукты и заливаем в форму. Ставим в холодильник до полного застывания.

Готовый десерт нарежьте кусками!

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