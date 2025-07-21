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Десерт "Битое стекло" со свежими ягодами и фруктами: рецепт торта без выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Десерт 'Битое стекло' со свежими ягодами и фруктами: рецепт торта без выпечки

Лето – идеальный период для приготовления очень вкусных и легких десертов без выпечки. Для основы, вместо теста, идеально подойдет желе, а также птичье молоко, лаваш.

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Легкий десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта с ягодами и из основы из творога и сметаны. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • творог – 300 г
  • сметана – 350 г
  • сахар – 130 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • голубика – 250 г
  • нектарины – 500 г
  • желатин – 25 г+вода – 90 г

Способ приготовления: 

1. Желатин заливаем водой и отставляем.

Творог со сметаной

2. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар перебиваем блендером.

Приготовление основы для десерта

3. Фрукты нарезаем на кусочки.

Фрукты для десерта

4. Когда желатин набух, растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем ложку творожной массы, перемешиваем и вводим в смесь перемешивая венчиком или ложкой. Добавляем фрукты и заливаем в форму. Ставим в холодильник до полного застывания.

Приготовление десерта

Готовый десерт нарежьте кусками!

Готовый десерт

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