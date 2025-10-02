Десантно-штурмовые подразделения получили дроны, квадроциклы и экскаваторы от Порошенко

Десантно-штурмовые подразделения шести бригад получили большую партию дронов и техники.

Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время поездки на одно из направлений фронта.

"На этот раз пришли в гости к шести десантно-штурмовым подразделениям. Здесь присутствуют как наши добрые друзья из 79-ки, 25-ки, 46-й, 82-й, 87-го, так и вновь созданные бригады, например 147-я отдельная артиллерийская. Мы всегда мгновенно реагируем на их запросы и прилагаем усилия, чтобы как можно быстрее их закрыть", – написал пятый президент.

На этот раз военным закрыли запросы на 400 FPV-дронов, 2 экскаватора, контейнерную ремонтную мастерскую, стирально-душевой комплекс, грузовик DAF Layland с манипулятором, 6 квадроциклов для эвакуации и штурмов, 5 комплексов РЭБ "Шатро", детекторы дронов "Аспирин", 12 систем Starlink Mini и электронику.

"На фронте никогда не бывает достаточно техники – ее всегда не хватает. Поэтому формируем новый список "к исполнению" и возвращаемся в Киев, чтобы планировать следующую поездку", – сообщил политик.