Держат позиции по всей линии фронта: Порошенко с депутатами 'ЕС' передали дроны и технику в 14 бригад

Петр Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" в День Соборности Украины передал дроны и технику в подразделения 14 бригад Сил обороны. Стоимость этой партии помощи – 30 млн грн, из них почти 13 млн грн на дроны выделила партия "Европейская Солидарность". Как известно, более 2,5 тысячи партийцев защищают Украину на фронте.

Об очередной помощи фронту Петр Порошенко рассказал в видеоотчете.

"День Соборности Украины – это день, который символизирует единство. И обеспечивается оно нашими воинам, которые держат фронт. Именно благодаря этим ребятам и девушкам сохраняется Украинское Государство – единое, соборное, независимое", – подчеркнул Порошенко.

"Технику, которую мы сегодня передаем, не так просто достать. За крылатыми дронами "Молния", которые работают на очень большое тыловое расстояние с максимальным поражением, выстроилась очередь из подразделений", – отмечает пятый Президент. Сегодня дронари получили 125 комплексов "Молния". Также в войска передали 555 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне; 66 генераторов; 65 зарядных станций; 35 комплектов Starlink; мониторы, ноутбуки и другую электронику.

За техникой приехали представители 14-й, 116-й, 72-й, 152-й и 159-й механизированных бригад, 78-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 25-й воздушно-десантной бригады, отдельного центра ССО, 47-й артиллерийской бригады, 73-го центра ССО, 5-й штурмовой бригады, 421 батальона беспилотных систем и 26-го дивизиона речных катеров.

"Здесь собрались военные, которые держат позиции по всей линии фронта. Это люди из Донецкой области, Луганщины, Запорожья, Крыма, Харькова, Львова, Винницы, Черкасс... Разные судьбы и пути, но одна общая мечта и цель – свободная и соборная Украина", – сказал Петр Порошенко.

"Все они – наши друзья. Мы постоянно на связи, знаем ситуацию на направлениях и понимаем их потребности. А когда что-то нужно срочно, звонят в любое время, и мы сразу ищем возможности найти и закупить необходимое и впоследствии договариваемся о месте, времени и как можно быстрее отгружаем технику", – отметил Порошенко.