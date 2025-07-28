Держал строй своим словом не хуже, чем с автоматом: Порошенко почтил память Глеба Бабича

Три года назад вблизи Изюма на Харьковщине погиб Глеб Бабич – военный, поэт, общественный активист и лидер ветеранской организации. В этот день друзья и побратимы вспоминают Глеба, делятся его стихами и песнями, приходят на его могилу с цветами и мыслями.

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Почтил память Глеба Бабича и пятый президент Украины Петр Порошенко. Эмоциональные слова о Герое он написал в соцсетях.

"Три года без Глеба Бабича. А ощущение, будто он только что снова что-то пробурчал, и мы все рассмеялись. Мой друг. Побратим. Человек, с которым можно было идти в бой. Всегда первый. Но Глеб был не только воином. Он был философом. Поэтом. Человеком, который способен одним предложением объяснить, ради чего мы стоим. И своим словом — держал строй не хуже, чем с автоматом", – написал Петр Порошенко.

"Все будет – или здесь, или где-то.

Потому что судьба – она пестрая.

А мир вмещается весь

на дне рюкзака солдата", – процитировал пятый президент любимые строки Бабича.

"Это – Глеб. Его строки, его глубина, его мир. Он умел заряжать. Умел нести. Умел держать – нас всех. И после того, как его не стало, мы держимся дальше. Потому что его слово, его флаг, его крест не позволяют упасть, а требуют нести его дело дальше. Если кто-то вам скажет, что со временем меньше болит – не верьте. Просто учишься не падать. Превращать боль в действие. На борьбу. На победу – о которой Глеб не только мечтал, а действовал ради нее до последнего вздоха", – написал пятый Президент в соцсетях.

"Для нашей команды важно беречь память о Глебе. Сегодня я во Львове. Из-за еще одной трагедии... Но Марина приехала к Глебу за нас двоих. Честь тебе, брат. Вечная память, Глеб. И спасибо", – пишет Порошенко.

До 2019 года Глеб Бабич был командиром взвода 10-й ОГШБр. После 24 февраля 2022 года стал бойцом сил ТрО Киева. Написал более 500 песен и стихов. Песни на его стихи исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Достаточно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, что держат небо над Рождеством" и "Не покинь".

Глеб Бабич воплощал в жизнь много проектов помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли много жизней украинских воинов. Ветеранская организация "Res_Publika. Братья по оружию" теперь носит его имя, а ее участники с начала полномасштабного вторжения воюют на фронте.

В октябре 2023 года инициативная группа киевлян предложила переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича. В приложении "Киев Цифровой" состоялось голосование. В январе 2024 года Киевсовет принял решение о переименовании улицы в честь Героя и Поэта.

Год назад в его честь была переименована бывшая улица 8 Марта, расположенная в Заводском районе родного города Глеба Бабича – Николаева.