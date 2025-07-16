Деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса

Картофельное деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень быстро и просто. Для того, чтобы деруны были сочными, добавьте в тесто твердый сыр, кабачки, филе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с чесноком и зеленью, специями и твердым сыром.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зуб. чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

сметана

укроп

паприка, сухой чеснок, соль

масло

Способ приготовления:

1. Натрите замороженное филе и картофель, твердый сыр.

2. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок, муку, перемешайте.

3. Смешайте все для соуса.

4. Пожарьте деруны и подавайте с соусом.

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