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Деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт дерунов

Картофельное деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень быстро и просто. Для того, чтобы деруны были сочными, добавьте в тесто твердый сыр, кабачки, филе.

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Сочные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с чесноком и зеленью, специями и твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зуб. чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

  • сметана
  • укроп
  • паприка, сухой чеснок, соль
  • масло

Способ приготовления:

1. Натрите замороженное филе и картофель, твердый сыр.

Основа для дерунов

2. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок, муку, перемешайте.

Как правильно жарить деруны

3. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

4. Пожарьте деруны и подавайте с соусом.

Готовые деруны

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