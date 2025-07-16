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Деруны по-новому: что добавить в тесто для яркого вкуса
Картофельное деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень быстро и просто. Для того, чтобы деруны были сочными, добавьте в тесто твердый сыр, кабачки, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с чесноком и зеленью, специями и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зуб. чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
Соус:
- сметана
- укроп
- паприка, сухой чеснок, соль
- масло
Способ приготовления:
1. Натрите замороженное филе и картофель, твердый сыр.
2. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок, муку, перемешайте.
3. Смешайте все для соуса.
4. Пожарьте деруны и подавайте с соусом.
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