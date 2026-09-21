Деньги и успех до 27 сентября точно гарантированы троим знакам зодиака, если они воспользуются возможностями этого периода

Период с 21 по 27 сентября 2026 года станет решающим для материального обогащения, ведь деньги и успех до 27 сентября точно гарантированы 3 знакам Зодиака.

Видео дня

Астрологи рассказывают, что 22 сентября осеннее равноденствие начнет сезон Весов, напоминая о важности сотрудничества, а Полнолуние в Овне (26 сентября) вместе с переходом Марса в знак Льва (27 сентября) активизируют огненную энергию действий, где итоговый результат будет полностью пропорционален приложенным усилиям.

Дева

Девам советуют сосредоточиться на выгодных партнерствах. С началом сезона Весов 22 сентября в вашу жизнь могут войти люди, способные способствовать финансовому росту. Стоит активнее развивать деловые и финансовые союзы, ведь они могут стать основой долгосрочного успеха. Но в это же время важно не бояться отпускать контроль и рисковать там, где это оправданно. Важно – выбирайте партнеров внимательно и продолжайте работать над реализацией своих мечтаний — результат может превзойти ожидания.

Рыбы

Для Рыб полнолуние в Овне 26 сентября станет временем переоценки собственной ценности. Вы можете начать устанавливать границы с людьми и ситуациями, которые истощают вашу энергию. Стоит вспомнить события 17 апреля, когда произошло новолуние в Овне, и проанализировать тогдашние финансовые вопросы и вопросы самооценки.

Этот период подходит для наведения порядка, перераспределения энергии и нового старта. Не соглашайтесь на меньшее, чем заслуживаете, и будьте готовы сделать смелый шаг навстречу своим целям.

Рак

Ракам советуют не спешить, но быть готовыми действовать. 27 сентября Марс перейдет во Льва и соединится с Юпитером – планетой удачи. Это создает благоприятный период для больших достижений. Марс будет побуждать к действиям, а Лев связан не только с богатством, но и со стремлением к жизни в достатке. Однако ждать, что желаемое придет само, не стоит. Придется приложить усилия и, возможно, выйти из зоны комфорта. Стремление к финансовому благополучию – нормальная цель, а Юпитер может поддерживать эту сферу до 2027 года. В то же время успех потребует значительных изменений, правильного распределения сил и четкого понимания собственных приоритетов.

Итак, деньги и успех до 27 сентября точно гарантированы 3 знакам Зодиака в виде новых возможностей, финансовых решений и шансов для перемен. Самое важное – не просто ждать удачи, а использовать благоприятный период для конкретных действий.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.