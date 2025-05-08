День вышиванки: какие цвета выбрать и что они означают

Ежегодно в третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, объединяющий украинцев во всем мире. Этот неофициальный, но глубоко символический праздник, основанный в 2006 году студентами Черновицкого университета, стал олицетворением национального единства, идентичности и богатства культурного наследия.

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В этот день миллионы украинцев надевают свои вышитые рубашки, демонстрируя принадлежность к своему народу и уважение к его традициям. Украинская вышиванка - это не просто одежда, это национальная святыня, несущая в себе духовность, мудрость поколений и связь времен.

Значение цветов на вышиванке

Вышиванка поражает многообразием узоров, техник исполнения и цветовых сочетаний. Каждый элемент вышивки - орнамент, узор и, конечно, цвет - имеет свое глубокое сакральное значение, передавая скрытые символы и послания. Понимание этой символики раскрывает перед нами целый мир традиционных представлений наших предков о жизни, природе и духовности. Каждый цвет, использованный в вышивке, имеет свое уникальное значение.

Синий

Этот цвет на вышиванках часто ассоциируется с жителями Правобережной Украины и Подолья. Он символизирует стихии неба и воды, а также олицетворяет женское начало и связывается с Девой Марией. В прошлом синие узоры использовались на особых "постных" рушниках и в одежде во время Великого поста. Часто синий цвет сочетали с красным, что символизировало единство противоположных стихий - Огня и Воды, холодного и горячего, мужского и женского начал. Сине-белая гамма нередко используется для свадебного и подвенечного наряда.

Красный

Этот цвет является одним из самых распространенных и наиболее выразительных в традиционной украинской вышивке. Он символизирует стихию Огня - яркого, горячего, дарующего тепло. Красный цвет также олицетворяет мужское начало, жизненную силу и защиту от невзгод. Его очень часто использовали для праздничной одежды, вышиванок для детей и молодежи, а также на свадебных рушниках, где он символизирует любовь, радость, продолжение рода и кровное родство.

Зеленый

Этот цвет на украинских вышиванках несет символику молодости, красоты, весны и пробуждения природы. Это цвет жизни, роста и силы. Считалось, что зеленый узор оберегает от природных стихий и дарит удовольствие, спокойствие и выдержку. Он является своеобразным "мостом" между красным и синим цветами, символизируя надежду на мир и согласие. Зеленый цвет традиционно использовали преимущественно на женских вышиванках.

Желтый и золотой

Эти цвета занимают особое место в украинской вышивке, символизируя Солнце, небесный огонь, божественную мудрость и богатство. В традиционных орнаментах редко встречаются узоры, полностью выполненные только этими цветами; обычно они выступают как дополнение в многоцветных композициях, прекрасно сочетаясь с другими оттенками, в частности красным и черным. Вышиванки с золотистыми нитями могли позволить себе только состоятельные люди.

Черный цвет

Этот цвет в вышивке имеет разнообразное значение, которое зависит от региона и контекста. Он может символизировать как радость и плодородие (например, на свадебных вышиванках в некоторых регионах, ассоциируясь с землей-кормилицей), так и грусть или мудрость. Традиционно вышиванки с черным узором могли носить вдовцы или пожилые люди, символизируя мудрость и накопленные знания поколений. В последнее время черные вышиванки с яркой вышивкой приобрели значительную популярность.

Белый или кремовый

Этот цвет в вышиванке является одним из самых популярных и символизирует невинность, непорочность и чистоту души. Считалось, что вышиванки с белым узором (выполненные белыми нитками на белом полотне) имели особую защитную силу от злых мыслей и недобрых людей. Вышиванки с декоративным белым цветом (с узорами) ассоциировались с молодыми, незамужними девушками и считались оберегом от несчастья. Белый цвет также мог символизировать богатство и душевную энергию владельца, а часто использовался как фон для цветных узоров.

Перечисленные цвета являются основными и традиционными для украинской вышивки, но благодаря использованию натуральных красителей из различных растений наши предки получали чрезвычайно широкую палитру оттенков: от серо-синих до различных тонов коричневого и зеленого. Современные синтетические красители расширили эту гамму, позволяя создавать еще более яркие и многоцветные орнаменты.

OBOZ.UA предлагает узнать, как появился День вышиванки и почему его не начали праздновать до 2000-х годов.

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