День студента: празднуют ли 25 января в Украине

День студента – это праздник молодежи, который символизирует активную гражданскую позицию, стремление к знаниям и свободе. В мире его отмечают как Международный день студента, установленный в знак памяти о трагических событиях времен Второй мировой войны.

В Украине этот праздник также имеет официальный статус и закрепленную дату. В то же время среди людей до сих пор бытует путаница относительно того, когда именно нужно поздравлять студентов. Часто можно услышать о праздновании в январе и ноябре. Однако только одна из этих дат имеет прямое отношение к украинскому студенчеству.

Почему День студента в Украине не 25 января

25 января многие ошибочно называют Днем студента, хотя для Украины эта дата не является официальной. На самом деле она связана с историей России, где в этот день традиционно чествуют студентов. Причиной стало основание Московского университета в 1755 году, что пришлось именно на 25 января. Дополнительно дата совпала с днем памяти мученицы Татьяны по старому церковному календарю. В 1860 году в Российской империи эту дату закрепили как общегосударственный студенческий праздник. Именно поэтому традиция празднования 25 января не имеет исторической или правовой связи с Украиной.

Когда на самом деле отмечают День студента в Украине

В Украине День студента официально отмечают 17 ноября – вместе с Международным днем студента. Эта дата имеет трагическое происхождение и связана с событиями 1939 года в оккупированной нацистами Праге. Тогда чешские студенты и преподаватели вышли на мирную демонстрацию по случаю годовщины основания Чехословакии. Во время разгона акции один из участников погиб, что вызвало массовые протесты. В ответ нацистские власти арестовали более тысячи студентов, отправив их в концлагеря, а девять активистов казнили.

Именно в память об этих событиях 17 ноября стал Международным днем студента, который впоследствии признали во многих странах мира. В Украине эту дату официально ввели в 1999 году соответствующим указом президента. Поэтому украинским студентам следует помнить: единственная правильная дата празднования – 17 ноября, тогда как 25 января остается чужой традицией, не касающейся украинского образовательного сообщества.

