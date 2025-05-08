День памяти, победы или примирения? Какой праздник 8 мая в Украине

8 мая в Украине приобретает новое содержание, как день исторической памяти, национального достоинства и окончательного отрыва от советского наследия. Вместо парадов и милитарного культа победы отныне это день памяти жертв и осмысления истории без пропагандистских искажений.

Видео дня

С 2016 по 2023 год в Украине это был День памяти и примирения – формулировка, которая имела целью объединить жертв войны независимо от того, по какую сторону фронта они были. Но новая концепция – День памяти и победы над нацизмом еще более четко очерчивает смысл. OBOZ.UA рассказывает об истории памятной даты.

Что за праздник 8 мая в мире

В большинстве стран Европы, а также в США, 8 мая – это День Победы над нацизмом. Именно в этот день в 1945 году в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. После долгих лет боев, уничтожения и геноцида, миллионы людей вышли на улицы, чтобы отметить конец войны. Но даже в эти дни празднование сочеталось с болью – слишком высокой была цена мира.

Как 8 мая отмечают в Украине

Украина идет по пути переосмысления своей исторической памяти. Если раньше в постсоветском пространстве доминировало 9 мая – День победы в советском стиле с парадами и пафосом, то с 2023 года Украина официально отмечает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом.

Это решение закреплено законом, подписанным Президентом Владимиром Зеленским в 2023 году. Сегодня 8 мая в Украине – это не праздник триумфа, а день уважения, день упоминания о миллионах украинцев, погибших на фронтах, в оккупации, в лагерях, во время депортаций и репрессий.

День памяти или День победы

Советская традиция 9 мая сосредотачивалась на величии победы, при этом часто умалчивая ее темную сторону – пакт Молотова-Риббентропа, участие СССР в развязывании войны, массовые репрессии, возвращение ГУЛАГов и несвободы. Для миллионов украинцев война не завершилась освобождением – на смену нацизму пришел новый тоталитаризм.

Европейская традиция 8 мая – это о человеческом измерении войны. Это день не парадов, а цветов на могилах. День, когда вспоминают не только героизм, но трагедию. Именно этот подход придерживается Украина, формируя собственную культуру памяти.

Будет ли выходной день

По новому закону 8 мая является официальным праздничным днем в Украине. Однако в условиях военного положения все дополнительные выходные отменены. Поэтому в 2025 году, когда 8 мая выпадает на четверг, это будет рабочий день. Частные компании могут самостоятельно принимать решение о выходном, но в целом дата остается обычным рабочим днем во время действия военного положения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Украине развеивают советские нарративы по поводу 9 мая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.