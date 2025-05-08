День очищения: что советуют сделать 8 мая

В четверг, 8 мая продолжается 11 лунный день, но под вечер начнется, 12-й. Луна с утра переходит из знака Девы в Весы, Солнце остается в Тельце.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот четверг будет днем обучения и учителей.

"У нас здесь два учителя. Один - это Юпитер и другой – это Сатурн, потому что это восьмерка, это чистая восьмерка. Поэтому энергия Сатурна будет самой сильной. Поэтому это день аскезы", – пояснила астролог.

Исита Гая посоветовала провести день в холоде и ограничивать себя в еде – потреблять сегодня только воду и фрукты. "Это день очищения", – сказала она.

Еще один совет, который дала астролог на этот четверг, это уделить время очищению помещения – как энергетическому, так и обычной тщательной уборке. "Вы можете со свечой пройтись по дому, почистить свой дом", – предложила она.

Для тела Исита Гая сегодня посоветовала принять ванну с солью, пройти физическое и духовное очищение с помощью аскезы и медитаций. "В этот день я советую слушать мантру Сатурну и мантру Юпитеру. И в этот день вы можете желать блага всем духовным учителям, которые существуют в этом мире, абсолютно всем. И вот это благословение от духовных учителей вы будете чувствовать и получать в вашей жизни", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на 8 мая – кому сегодня стоит позаботиться о своих любимых.

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