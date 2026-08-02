День Независимости Украины: будет ли выходной в 2026 году

Ежегодно 24 августа украинцы отмечают один из главных государственных праздников – День Независимости Украины . В этом году он выпадает на понедельник.

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Обычно День Независимости в нашей стране является выходным днем. Будет ли так и в этом году, рассказывает OBOZ.UA.

Будут ли украинцы отдыхать 24 августа

Согласно ст. 73 Кодекса законов о труде, День Независимости входит в перечень государственных праздников, которые объявляются выходными.

Однако во время действия режима военного положения некоторые нормы законодательства мирного времени приостанавливаются. Среди них – и возможность получить дополнительные выходные в связи с праздниками.

Как предусмотрено статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", действие других статей, касающихся выходных и праздничных дней в Украине, временно приостанавливается.

Во время военного положения в Украине не применяются нормы статьи 53, части первой статьи 65, частей третьей – пятой статьи 67, статей 71, 73, 78-1 Кодекса законов о труде Украины и части второй статьи 5 закона Украины "Об отпусках".

Таким образом, 24 августа 2026 года будет рабочим днём.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возвращении выходных дней в дни государственных и религиозных праздников.

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