День матери в Украине: синоптики сказали, какой будет погода 10 мая

В Украине 10 мая в ряде регионов пройдут умеренные дожди. Местами возможны грозы.

Небо затянет облаками, воздух прогреется до +18, а на востоке и юго-востоке – до +26. Такой прогноз на День матери сделали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в воскресенье, 10 мая

Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями.

Синоптики прогнозируют умеренный, аднем в центральных регионах и Киевской и Сумской областях местами значительный дождь. Кое-где возможны грозы.

На крайнем западе ночью и на востоке и юго-востоке страны – без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке – южный), 5-10 м/с.

Температура ночью составит +10...+15°, на крайнем западе страны +5...+10°. Днем – от +13 до +18°, на востоке и юго-востоке ожидается +21...+26°.

Чего ждать жителям Киева и области

В Киеве и пристоличном регионе в воскресенье также будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный, а местами днем на Киевщине – значительный дождь, говорят в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +10...+15°, днем +13...+18°; в Киеве ночью и днем +13...+15°.

