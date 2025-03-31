День будет тяжелым: астропрогноз на 31 марта

В понедельник, 31 марта, продолжается третий лунный день. Луна находится в Тельце, Солнце – в Овне.

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Каким будет в этот понедельник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться к тяжелому дню.

"Понедельник будет трудным, потому что тройка и единица это четверка – Раху. А Раху влияет на наше подсознание и Раху создает у нас энергию, когда нам чего-то недостаточно", – объяснила астролог.

Она также добавила, что энергия понедельника связана с Луной и это только усугубит данное ощущение. "Так как Луна – это наш мозг, наше сознание, нам будет казаться в этот день, что нам чего-то не хватает, что мы теряем что-то важное, что мы где-то не успеваем", – сказала Исита Гая.

Балансировать это она порекомендовала с помощью специальной практики. "Когда вы проснулись и еще не открыли глаза, скажите, что этот день наполнен и насыщен, и в этом дне уже все есть идеальные события и идеальный я. И я позволяю себе прожить этот день в радости, я позволяю себе принять все блаженные энергии, принадлежащие мне в этот день по божественному закону моей души", – описала астролог практику этого дня.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака – сегодня приходит время проститься с прошлым.

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