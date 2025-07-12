Дейв Семенко: сын эмигрантов из Украины, ставший ангелом-хранителем 'короля хоккея' Уэйна Гретцки

Знаменитый хоккеист Дейв Семенко за 575 матчей, проведенных в Национальной хоккейной лиге, забил всего 65 голов и сделал 88 результативных подач, но при этом почти сутки – 1175 минут – просидел на скамейке штрафников, и его имя стоит в ряду самых известных спортсменов. Он был одним из лучших тафгаев – "телохранителей" – в истории НХЛ. Семенко называли ангелом-хранителем "короля хоккея" Уэйна Гретцки, так же, как и Семенко, происходившего из семьи украинских эмигрантов.

Видео дня

Спортивные журналисты и поклонники хоккея уверены: знаменитый бомбардир без опеки своего тафгая не забил бы и половины своих шайб. Недаром сам Гретцки называл Семенко "самым крутым хоккеистом из всех", кого он знал.

Клюшка для защиты слабых

Дейв – Дэвид Джон – Семенко появился на свет 12 июля 1957 года в городе Виннипег, находящемся в провинции Манитоба, которая стала вторым домом для многих эмигрантов, приезжавших в Канаду из Украины в первой половине прошлого века. Он был одним из четырех сыновей украинца Джона Семенко и его жены, уроженки Канады Норин Актон. Хоккеем мальчик увлекался с детства – он впервые вышел на лед на катке в Ист-Сент-Поле. По его собственным словам, он взял в руки клюшку не для игры, а для того, чтобы с ее помощью защищать тех, кто не может сам за себя постоять. Постепенно он увлекся собственно хоккеем, но желание защищать тех, кто слабее, никуда не делось – с этим была связана и его спортивная специализация.

Благородный тафгай

Именно таким – нуждающимся в защите – был Уэйн Гретцки, с которым судьба свела Семенко в Edmonton Oilers – в этой команде "телохранитель" провел лучшие годы своей спортивной карьеры, при его непосредственном участи она дважды выигрывала Кубок Стэнли – в сезонах 1983-84 года и 1984-85 годов. Гретцки обладал врожденным талантом хоккейного бомбардира, но при этом оставался совершенно незащищённым от игроков команд-соперников. Они ненавидели его за славу, успех и многочисленные награды, охотились на него и при малейшей возможности старались ударить побольнее.

Защищая Гретцки, Семенко готов был ввязаться в любую – даже самую жесткую – драку. Каждый свой матч Дейв, обращаясь к игрокам команды-конкурента, начинал словами: "Кто тронет наших ребят, будет иметь дело со мной!" Как правило, это действовало на потенциальных задир как холодный душ – испытать на себе силу его кулаков не стремился никто. По воспоминаниям самого Гретцки, с его "телохранителем" никто не хотел связываться – Дейву достаточно было посмотреть в глаза предполагаемому сопернику и беспечным тоном сказать что-нибудь о будущем уик-энде, как у того полностью пропадало желание драться. К тому же, он очень благородно относился к тем, с кем вступал в бой: дав противнику под дых, он, незаметно для других, поддерживал его за форменный свитер, чтобы не ставить его в неловкое положение перед другими спортсменами и зрителями – за это Дейва уважали даже самые заклятые его враги. Задиристость Семенко привела к тому, что он – правда, по свидетельству неофициальных источников – принимал участие в 70 (!) драках на льду.

Бой с Мохаммедом Али

Особая страница в биографии Дейва Семенко – его бой с Мохаммедом Али, произошедший 12 июня 1983 года в Лос-Анджелесе. Его инициатором был пиарщик боксера, Ларри Мессье. Хоккеист с энтузиазмом воспринял эту идею, хотя она представляла для него определенную опасность – все-таки он не был профессиональным боксером, а тут ему предстояло сразиться с легендой этого вида спорта. Впрочем, Али, которому к тому времени перевалило за 40 лет, уже два года как завершил карьеру на ринге, но мастерства, конечно же, не растерял. Поэтому Семенко отнесся к подготовке к бою серьезно и ответственно. Вместе с Рокки Аддисоном, экс-чемпионом Манитобы в среднем весе, который на время стал его тренером, они просмотрели в записи все бои Али, чтобы понять его слабые места. Так, они обнаружили, что в сложных ситуациях он уходил право, а, значит, задачей Семенко было не давать ему это делать. Увидев, как упорно тренируется хоккеист, представители Али забеспокоились – в конце концов, меньше всего участникам боя – титулованным спортсменам – хотелось потерпеть поражение и быть опозоренными.

Не обошлось и без конфузов: сосредоточившись на технике боя, сам Семенко и его тренер напрочь забыли о том, что у Дейва нет ни обуви, ни халата, в котором он должен был эффектно появиться на ринге. В результате он вышел на бой в кедах и собственном банном халате – правда, очень красивом, серебристом., рукава которого оказались затянутыми шнурками боксерских перчаток. Когда пришло время драться, Дейв долго не мог его снять, пока ему не помог Аддисон. Сам бой длился три раунда и закончился вничью, но публика практически единодушно решили, что Али поддался Семенко. Сам Дейв объяснял тот факт, что боксер не смог его одолеть, странным поведением соперника, с которым явно было что-то не так: по его словам, Мохаммед все время закрывал глаза или смотрел не на него, а в сторону. Вскоре стало известно, что у Али – болезнь Паркинсона: возможно, чувствуй он себя хорошо, ничьей бы не допустил.

Смерть на 60-м году жизни и Зал славы хоккея Манитобы

После знаменитого боя Дейв Семенко играл в НХЛ еще пять лет, свою спортивную карьеру он завершил в сезоне 1987-88 годов. В последние годы жизни он работал комментатором на радио, был помошником тренера Edmonton Oilers, а также спортивным агентом и скаутом этой команды.

Несмотря на то, что он больше не появлялся на катке в качестве тафгая, его популярность меньше не становилась. Дейв Семенко умер 29 июня 2017 года в канадском Эдмонтоне на 60-м году жизни, причиной его смерти стала онкология – у знаменитого спортсмена был рак печени и поджелудочной железы. Еще при жизни, в 2001 году, он был включен в Зал славы хоккея Манитобы.