'Даже не верится': спасенный аистенок Катруся нашел стаю, сеть тронули кадры 'прощального' полета. Видео

Спасенный в мае аистенок Катруся, которого выбросил из гнезда аист Грыцько, нашел свою стаю. Вместе с другими аистами Катруся улетела из места, где ее выходили и вырастили.

Видео дня

Перед отлетом Катруся совершила "прощальный полет". Видео, которое тронуло украинцев, опубликовали на Facebook-странице "Лелека Грицько", где тысячи людей наблюдали за тем, как растет Катруся, в режиме онлайн.

"Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпа оставила, но и он уже имеет компанию", – говорится в сообщении, сопровождающем видео.

На опубликованных кадрах видно, как Катруся делает несколько кругов над центром реабилитации птиц, где она росла.

То, что Катя, которая без помощи людей почти наверняка погибла бы, не только выжила, но и отправилась во "взрослую жизнь", изрядно растрогало украинцев, которые с мая наблюдали за судьбой малышки. Они оставили около 200 комментариев под видео с прощальным полетом аиста, в которых желали Кате счастливой судьбы, благодарили ее спасителей и выражали надежду на то, что Катя непременно будет возвращаться в место, ставшее ее домом.

Когда слышу мнение о естественном отборе, что человеку не надо вмешиваться в процессы, то вот доказательство – надо и необходимо! Благодаря людям теперь живет сильная красивая птица, у которой будет свое потомство. А людям – большая благодарность за их огромное доброе сердце и золотые руки

Катруся, дорогая, счастливой тебе судьбы! Спасибо вам, добрые люди, за помощь природе. Еще один птенец получил шанс на жизнь!

Без человеческой помощи Катруся не имела шансов на жизнь. Слава Богу, такие ЛЮДИ ЕСТЬ. Спасая природу, спасаем себя. Спасибо всем, кто причастен

Наша Катря – то еще та девочка, а мы переживали, Карпик также взрослая птица, так хорошо летает, молодцы, спасибо вам за частичку птичьей жизни, на душе немножко теплее стало. Пусть всем сопутствует удача в это не легкое для нас время!

Даже не верится, такая птица хорошая выросла! Малышка выжила благодаря господину Анатолию. Пусть все будет хорошо у них!

Это был замечательный, настоящий сериал. А уже заканчивается. Грустно, но и спокойно за птиц. СПАСИБО БОЛЬШОЕ СПАСАТЕЛЯМ!

Это нормально, что я за них радуюсь, как за своих детей?

Она еще пару раз вернется, родной дом помнят все....

Суждено Катрусе жить, чтобы жизнь была счастливая и долгая!

Катруся, счастливо, возвращайся в следующем году, мы будем рады.

За судьбой маленького аиста украинцы наблюдали с мая, когда он был найден выброшенным из гнезда в Национальном природном парке "Пирятинский". Птенца выбросил ее "папа", аист Гриша, за ним и его "супругой" Одаркой исследователи круглосуточно наблюдают уже два года.

Малышку назвали Катрусей и доставили в реабилитационный центр "Садиба Нюшаник" на Киевщине. С тех пор за тем, как спасенная птица растет, питается по рекомендациям ветеринаров и учится летать наблюдали тысячи людей

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