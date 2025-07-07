Даже если суд признал мобилизацию незаконной: адвокат объяснил, почему могут не уволить с военной службы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой к службе в Вооруженных силах привлекают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В случае, если суд признает мобилизацию конкретного лица незаконной, это не означает его автоматического увольнения со службы.

Видео дня

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Для фактического исключения из личного состава воинской части необходимо четкое указание в судебном решении.

К юристам обратился гражданин, который выиграл суд по незаконной мобилизации. Однако, по его словам, несмотря на решение суда, его не увольняют из состава ВСУ. Военнослужащий поинтересовался, является ли такой отказ законным.

"Несмотря на то, что мобилизация была незаконной, Вы не можете уволиться, поскольку увольнение происходит в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", – написал в ответе Айвазян.

Он добавил, что в соответствующей статье нет прямого основания для увольнения по факту "незаконной мобилизации". Юрист объяснил, что если бы в судебном решении было четко указано: "обязать исключить из списков личного состава части", то есть фактически уволить, – это решение обязательно подлежало бы исполнению.

Однако, как отметил адвокат, в таком случае суд лишь признал незаконным зачисление лица на должность, что само по себе не влечет автоматического увольнения со службы в ВСУ.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, может ли военнообязанный получить сразу несколько штрафов за нарушение правил воинского учета.

Как писал OBOZ.UA, действующее законодательство не позволяет призывать 18-25-летних граждан, исключение среди них составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу, или добровольно подписал контракт с ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!