Даже если почва бедная: 5 растений, которые приживутся в любом саду

Многие садоводы убеждены, что для красивого сада нужна плодородная, богатая питательными веществами почва. Однако в природе многие растения прекрасно растут даже в сложных условиях, на бедных, песчаных или каменистых почвах.

По словам американского садовода и автора книг о природных садах Келли Норриса, растения могут приспосабливаться почти к любому типу почвы. Главное – правильно подобрать виды, которые естественно выносливы. Вот пять растений, способных хорошо расти даже там, где почва далека от идеальной.

Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник – одно из самых выносливых садовых растений. Его мелкие цветы собраны в плоские соцветия, а листья имеют характерную ажурную форму.

Это растение хорошо растет на песчаных, каменистых и даже глинистых почвах. Тысячелистник не только украшает сад, но и привлекает полезных насекомых – божьих коровок и журчалок, которые помогают естественно бороться с вредителями.

Золотарник

Золотарник – яркое многолетнее растение с длинными стеблями, покрытыми множеством мелких желтых цветов. Она относится к выносливым садовым культурам, которые хорошо растут даже в бедной почве.

Золотарник особенно ценится садоводами за свою пользу для экосистемы. Как отмечает автор книг о естественном садоводстве Джен Макгиннес, растение обеспечивает нектар в конце сезона для многих опылителей.

Стоит учесть, что золотарник активно разрастается. Поэтому лучше сразу выделить ему достаточно места в саду или периодически удалять самосев, который может появляться на следующий год.

Монарда (дикий бергамот)

Монарда – яркий полевой цветок родом из Северной Америки, который легко приспосабливается к различным условиям. Он может расти даже там, где почва уплотнена или бедна питательными веществами.

Это растение хорошо чувствует себя на солнечных участках и способно выдерживать сложные условия городской среды, например, узкие полосы почвы возле дорог. Монарда привлекает пчел, бабочек и шмелей, поэтому станет полезной для сада.

Амсония (голубая звезда)

Амсония получила свое название благодаря нежным голубым цветам, которые напоминают маленькие звезды. Это растение способно расти в разных типах почвы – от песчаной до глинистой.

Его сильные корни проникают глубоко в землю, благодаря чему растение хорошо переносит неблагоприятные условия. Амсония неприхотлива в уходе и может расти как на солнце, так и в легкой полутени.

Лилейник

Лилейник давно стал любимым растением многих садоводов благодаря своей неприхотливости. Он хорошо переносит засуху, жару и разные типы почв.

Даже в бедной почве лилейник продолжает расти и цвести, хотя в идеальных условиях его цветение может быть еще обильнее. Растение хорошо чувствует себя на солнце, но может выдерживать и легкую полутень.

