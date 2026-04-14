Даже без стирки! Как удалить масляные пятна с одежды за считанные секунды. Лайфхак

Масляные пятна, как известно, трудно удалить, но простой хитрости с использованием двух обычных кухонных предметов могут помочь избавиться от них за считанные секунды – без необходимости стирки.

Стирка в обычном режиме редко помогает, поэтому многие из нас считают, что единственный вариант – это выбросить грязную вещь. Но, на самом деле, для этой проблемы есть идеальное решение, пишет OBOZ.UA.

В следующий раз, когда вы обнаружите масляное пятно, попробуйте этот хитрый способ очистки, прежде чем поспешно выбрасывать свою одежду.

Все, что вам нужно, это – немного пищевой соды, также известной как бикарбонат натрия, и кусок пергаментной бумаги или бумаги для выпечки. Вам также понадобится утюг, чтобы соединить эти два предмета вместе.

Для этого необходимо щедро посыпать содой ваше пятно. Сверху надо положить кусок пергаментногно бумаги. Далее возьмите утюг и проведите им сверху по бумаге.

Далее снимите пергаментную бумагу и встряхните остатки пищевой соды. После этого ваше пятно исчезнет, так как его впитает сода под действием высокой температуры.

