"Чтобы будущие поколения знали правду о войне": врач из Мариуполя Андрей Серветник выступил в Гааге в рамках инициативы Mariupol Justice

23 июня в Гааге (Нидерланды) состоялась публичная дискуссия "Mariupol Justice: Восстановление справедливости для Украины через призму Мариуполя". Мероприятие было организовано Мариупольской городской военной администрацией при поддержке Посольства Украины в Королевстве Нидерландов. Системным партнером инициативы является Фонд Рината Ахметова.

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Одним из важных свидетелей трагедии в Мариуполе стал Андрей Серветник, главный врач Мариупольской больницы № 4, который работал в городе во время блокады весной 2022 года. Его история хранится в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Россияне не щадили никого – методично расстреливали город и убивали его жителей. Я видел это собственными глазами. Обычных людей – стариков, молодых, женщин, мужчин, детей. Очень важно сейчас не утратить, не забыть, не допустить манипуляций в будущем, чтобы следующие поколения знали правду об этой войне", – говорит Андрей Серветник.

Медик рассказал музею "Голоса мирных": с конца февраля больница оказалась в полной изоляции и в эпицентре гуманитарной катастрофы. Учреждение работало благодаря одному генератору, который включали лишь на несколько часов в сутки. Не хватало топлива и лекарств, медики ежедневно рисковали жизнью, разыскивая бензин на разбитых заправках под обстрелами. Из-за нехватки кадров к операциям привлекали интернов. Когда в больнице иссякли запасы крови и плазмы, персонал проводил прямое переливание от медиков пациентам.

"У нас был парень с оторванной ногой, а донорская кровь закончилась. Пришлось у нашего интерна "качать" первую отрицательную, 200–300 миллилитров. Мы дважды брали кровь у этого интерна, а также у еще одного коллеги. Благодаря этому ребенка удалось спасти", – вспоминает врач.

Однако избежать потерь среди коллектива больницы не удалось. Во время блокады Мариуполя погибли как минимум 12–14 сотрудников местной больницы, среди них и коллеги Андрея Серветника, отдавших жизнь, спасая мирных жителей: Андрей Гнатюк, Анатолий Казанцев, Сергей Власюк. Еще 18 медиков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Чтобы скрыть реальные масштабы гибели мирных жителей, оккупанты после захвата Мариуполя конфисковали и вывезли всю медицинскую документацию больницы, куда неделями доставляли тела погибших мариупольцев прямо с улиц. Поэтому показания таких очевидцев, как Андрей Серветник, являются ключевым элементом формирования доказательной базы для будущих приговоров.

Смотрите историю врача в Музее "Голоса мирных":

Участники встречи отметили, что международное сообщество уже почти завершило подготовку правовой базы для создания Специального трибунала, который позволит наказать высшее политическое и военное руководство РФ за агрессию против Украины. В то же время основой для наказания является масштабная работа по фиксации преступлений.

"Для мариупольцев и для меня лично важно, чтобы голос правды звучал. Чтобы мир знал правду о трагедии Мариуполя, видел истинное лицо этой войны и признал агрессию со стороны России против украинского города", – подчеркнул начальник Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко.

Мариуполь – один из наиболее задокументированных примеров военных преступлений против гражданского населения. Его опыт влияет на международную повестку дня в сфере правосудия и ответственности. Поэтому на мероприятии отдельно обсуждались вопросы документирования преступлений и возмещения ущерба пострадавшим. В Реестр ущерба для Украины подано более 165 тысяч заявлений, из них почти 30 тысяч – от жителей Мариуполя.

Коллекция музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне, среди которых около 12 500 – истории жителей Мариуполя. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.