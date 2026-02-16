Что ждет водных знаков зодиака – Рака, Скорпиона и Рыб – в 2026 году?

Знаки зодиака делятся на четыре стихии по три в каждой: огонь, воздух, земля и вода. Каждая стихия придает особые черты личности своим представителям. Огонь – это энергия и страсть, воздух – интеллект и независимость, земля – практичность и стабильность, а вода символизирует эмоциональность, интуицию и заботу.

Видео дня

В 2026 году водных знаков зодиака – Рака, Скорпиона и Рыб – ожидают уникальные эмоциональные переживания, пишет Glamour. У них будет возможность в полной мере использовать свои природные склонности.

Рак

Эмоциональность Раков в этом году станет одновременно для них силой и вызовом. Благодаря своей чувственности и заботливости они будут понимать потребности близких людей и коллег и будут способны эффективно их поддержать. В то же время Раки – интроверты, их легко можно обидеть, поэтому им придется научиться лучше защищать свои эмоции. Ваше умение свободно общаться и находить друзей будет вашим преимуществом, однако вы можете быть более уязвимыми к внешнему влиянию.

Скорпион

Для Скорпионов 2026 год – это возможность углубить свою отношения, а также проверка эмоциональных границ. Представители этого знака эмоциональны и заботливы, умеют формировать глубокую связь с человеком и понимают других. Эта их способность будет испытана на прочность. Скорпионам важно полагаться на свою интуицию в сложных обстоятельствах. Вы также будете отличными советчиками и посредниками в отношениях с людьми, поскольку вы от природы готовы помогать и обладаете хорошим воображением.

Рыбы

Рыбы почувствуют сильную потребность в эмоциональной безопасности в этом году. Ваши сильные стороны – исключительное воображение, интровертность и легкость в общении – помогут вам в личных и профессиональных отношениях. Также Рыбы чрезвычайно чувствительны и легко ранимы. Поэтому у них может возникнуть желание убежать от проблем. Для Рыб это будет вызов и возможность научиться устанавливать границы и заботиться о себе. Окружающие будут ценить вашу заботливость и умение понимать людей.

Что общего между водяными знаками в 2026 году?

Рак, Скорпион и Рыбы глубоко эмоциональны, эмпатичны, заботливы и обладают исключительным воображением. Эти черты станут их сильной стороной. В личной жизни и на работе водные знаки продемонстрируют свою поддержку и понимание потребностей других людей. Однако им также важно позаботиться о собственных границах и эмоциональных потребностях. Избегайте чрезмерной вовлеченности в проблемы окружающих.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.