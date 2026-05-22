Что волнует украинцев больше всего во время войны: опрос раскрыл настроения

В условиях полномасштабной войны с Россией украинцы особенно переживают о том, что дети будут расти в бедности. Зато, согласно последним социологическим данным, украинцы несколько меньше переживают относительно политических расколов и изменения климата, чем в среднем в странах Евросоюза.

Об этом свидетельствуют результаты оцопроса Rating Group. Таким образом украинский народ значительно интенсивнее, чем в среднем граждане ЕС, переживает относительно бедности, качества образования и старения населения.

Результаты опроса

По полученным данным, 74% украинцев беспокоит то, что дети могут расти в бедности, в общем взволнованы – 88%, что является самым высоким показателем обеспокоенности. Социологи отмечают, что в Украине этот вопрос стоит значительно острее, чем в среднем в ЕС: там это волнует 40% (по сравнению с 74% в Украине).

В то же время образование является одним из ключевых переживаний в контексте будущего Украины: 59% украинцев очень взволнованы качеством образования, в целом взволнованы – 85%. Такая тема является второй по остроте после потенциального риска детей расти в бедности.

Что касается старения населения, то разница близка с показателями Европы(85% в Украине, 81% в Европе), одновременно значительная разница в доле тех, кто очень взволнован: 59% в Украине и 39% в Европе.

41% украинцев очень беспокоит старение населения, тогда как в целом взволнованы – 74%. Молодых людей эта тема беспокоит гораздо меньше. Если среди молодых мужчин и женщин доля переживания составляет около двух третей, то среди старших мужчин относительно старения населения переживает 81%, а среди женщин – 87%.

По данным опроса, с учетом войны, миграции, потери человеческого капитала и других вызовов, в Украине переживания по поводу старения населения значительно сильнее, чем в Европе. Если в ЕС по этому поводу очень переживают 26%, то в Украине – 41%.

