Что відкривають і відчиняють: правила украинского языка, которые не все знают

Украинцы часто путают значение слов, которые похожие по произношению. Это касается распространенных слов "відкривати" и "відчиняти". На первый взгляд кажется, что они имеют одинаковое содержание и отличаются лишь несколькими буквами, но это не так.

OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Нужно очищать свою речь от неправильных конструкций и несоответствующих слов.

Відкривати/закривати

"Відкривати" используют в предложениях, когда рассказывают об открытиях, например, заведения или спортивных соревнований. Также можно сказать: "Відкрий очі, щоб побачити правду".

"Закривають" школу на каникулы, счет в ресторане или заведение на карантин.

Відчиняти/зачиняти

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Такие слова нужно использовать, когда исполнение действия требует физической силы. К примеру, відчинити или зачинити двери, окна, ворота или дом.

Но не стоит использовать слово "відчиняти" по отношению к "дверям" в предложении: "День відкритих дверей". Здесь речь идет о гостеприимстве.

Відмикати/замикати

Відмикати чи замикати мы можем тогда, когда есть ключ, например дверь или склад.

Также покойный доктор филологических наук Александр Пономарев в свое время рассказывал, существует ли в украинском языке слово "обрушилось".

Он отметил, что "обрушиться" приобрело незаслуженную частоту употребления не только в повседневном языке, но и в медиапространстве.

Правильно говорить не "обрушилась гроза", а надійшла, зійшла, наринула гроза. Или не "обрушилася будівля", а обвалилася, завалилася.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение филолога, почему в украинском языке нет слова "скрупулезный".

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