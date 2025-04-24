Что такое 'варцаб': значение колоритного слова

Если посчитать количество диалектных слов украинского языка, то он войдет в список лексически самых богатых в мире. Многие из них можно встретить в литературе, поэтому следует ознакомиться и с их толкованием.

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OBOZ.UA продолжает знакомить своих читателей с такими словами. Сегодня поговорим об существительном "варцаб".

Это слово можем встретить у Михаила Стельмаха в романе "Кровь человеческая – не водица": "Данило тільки тепер помічає на порозі біля варцабів дівчинку в білому". Случается оно и в поэзиях Ивана Франко : "То прийшли судільниці чотири, На вікна варцабі посідали".

Из контекста этих цитат можно понять, что речь идет об определенной части здания или помещения. И действительно, Словарь украинского языка в 11 томах объясняет, что варцабом в западных регионах Украины (да и не только) называют косяк, подоконник или дверную коробку. То есть речь идет о деревянных или каменных брусьях, которыми обрамляют проемы в стенах – оконные или дверные.

В некоторых местностях это существительное приобретает женский род – "варцаба". Например, именно в такой форме встречаем слово в творчестве Катри Гриневичевой: "Кричали другі когути, й Тиско,.. опертий об віконну варцабу на вежі, наслухував".

Употребляют его также во множественом числе – "варцаби". Но в таком случае оно может означать не только совокупность всех подоконников или косяков в доме. Так могут именовать также шашки. А доска для этой игры в таком случае будет называться "варцабниця". Хотя такое значение менее употребительно.

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