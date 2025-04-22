Что такое 'наброїти': значение украинского слова

Разговорные слова, хотя и не используются в официальной и деловой речи, сильно обогащают наш словарный запас и делают высказывания более колоритными. В украинском языке таких слов очень много, и некоторые используются незаслуженно редко.

Видео дня

OBOZ.UA продолжает возвращать такие интересные лексемы в употребление. Сегодня познакомимся с глаголом "наброїти". Вот несколько примеров из литературы, где можно встретить данное слово:

Як залицявся [Хапко] до Пушкаренкової Мотрі, то у два тижні такого наброїв, набрехав, наремствував, налихословив, нашкодив, що доброму чоловіку на цілий би довгий вік удостачу. (Марко Вовчок)

– А де старший? – спитав той, що привів Матроса. – Наброїли... Цей герой шпортнув ось цього ножем. (И. Микитенко)

Дощ таки наброїв нам: ціла верства снопів підмокла. (Я. Качура)

Из контекста вы можете понять, что слово "наброїть" означает что-то не очень хорошее. И не ошибетесь. Словарь украинского языка в 11 томах толкует его как "наделать чего-то неприятного, вреда; навредить".

Итак, если кто-то причинил вам вред своими действиями, смело говорите, что этот человек вам "наброїв" или "поброїв". Если вреда оказалось немало, то можно применить более эмоционально окрашенное "понаброїв".

Ранее OBOZ.UA объяснял значение украинского слова "погудка".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.