Что такое "комфортный" суп и из чего его приготовить: делимся домашним рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Осень – идеальный период для приготовления вкусных, полезных и легких супов. А лучше всего  "комфортных" супов – это блюдо (например, густой суп-пюре или традиционный суп с овощами), которое вызывает у человека чувства уюта, тепла, ностальгии и эмоционального удовлетворения, ассоциируясь с домом, детством и близкими людьми. Это не просто еда, а способ справиться с внутренним дискомфортом, вернуть чувство покоя и улучшить настроение, часто благодаря связанным с ним позитивным воспоминаниям. Овощи для таких блюд лучше всего запекать, а не варить. А для яркого вкуса добавьте специи, такие как чеснок, перец, паприка. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крем-супа из помидоров, перца и лука. 

Ингредиенты: 

  • помидоры обычные 300 г
  • черри 150 г
  • болгарский перец 1 шт
  • лук 1 шт
  • чеснок 3 зубчика
  • соль, перец, паприка по вкусу
  • оливковое масло 1-2 ст. л.
  • бульон или вода 200-300 мл
  • томатная паста 1 шт (70 г)
  • фета 50 г
  • сливки 1 ч. л. для подачи

Способ приготовления: 

1. Запеките овощи 30 минут при 200°C.

Что такое "комфортный" суп и из чего его приготовить: делимся домашним рецептом

2. Затем в блендер: овощи + бульон + паста томатная + фета. Все перебейте.

Что такое "комфортный" суп и из чего его приготовить: делимся домашним рецептом

Подавайте суп с гренками или горячими бутербродами с сыром!

Что такое "комфортный" суп и из чего его приготовить: делимся домашним рецептом

