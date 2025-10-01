Что такое "комфортный" суп и из чего его приготовить: делимся домашним рецептом
Осень – идеальный период для приготовления вкусных, полезных и легких супов. А лучше всего "комфортных" супов – это блюдо (например, густой суп-пюре или традиционный суп с овощами), которое вызывает у человека чувства уюта, тепла, ностальгии и эмоционального удовлетворения, ассоциируясь с домом, детством и близкими людьми. Это не просто еда, а способ справиться с внутренним дискомфортом, вернуть чувство покоя и улучшить настроение, часто благодаря связанным с ним позитивным воспоминаниям. Овощи для таких блюд лучше всего запекать, а не варить. А для яркого вкуса добавьте специи, такие как чеснок, перец, паприка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крем-супа из помидоров, перца и лука.
Ингредиенты:
- помидоры обычные 300 г
- черри 150 г
- болгарский перец 1 шт
- лук 1 шт
- чеснок 3 зубчика
- соль, перец, паприка по вкусу
- оливковое масло 1-2 ст. л.
- бульон или вода 200-300 мл
- томатная паста 1 шт (70 г)
- фета 50 г
- сливки 1 ч. л. для подачи
Способ приготовления:
1. Запеките овощи 30 минут при 200°C.
2. Затем в блендер: овощи + бульон + паста томатная + фета. Все перебейте.
Подавайте суп с гренками или горячими бутербродами с сыром!
