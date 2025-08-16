Что такое "кивень": значение вас удивит
В украинском языке сохранилось немало редких народных названий месяцев, происходящих из древних времен и отражающих быт, труд и наблюдения за природой. Одно из таких слов – "кивень".
Это слово сегодня почти не употребляется, но сохраняет интересное смысловое и культурное наполнение. OBOZ.UA рассказывает, какой месяц когда-то назывался кивнем.
Август в народном календаре имеет немало поэтических и красноречивых названий. Одно из них – "кивень". Это слово происходит от глагола "кивать" и связано с наблюдением за природой: в августе лошади часто кивают головами, отгоняя слепней и других надоедливых насекомых.
Украинцы называли этот месяц иначе в зависимости от региона и сельскохозяйственных работ. Распространенные варианты:
- Серпень – від слова "серп", знаряддя для жнив;
- Жнивець – час збору врожаю;
- Городник – пора дозрівання овочів;
- Спасівець – місяць свят трьох Спасів;
- Зоряник або Зоряничник – період ясних серпневих ночей;
- Копень – від копи снопів на полях.
Название август имеет древние славянские корни и, вероятно, происходит от праславянского "месяц серпа, жатвы". Похожие слова существуют во многих языках: польском (sierpień), чешском (srpen), словенском (veliki srpan), литовском (rugpjūtis – "ржаная жатва").
В древних источниках август иногда упоминается как заревъ – название, связанное с началом периода оленьего гона, когда самцы издают характерный рев. Подобный вариант сохранился в чешском языке (září).
Во многих европейских языках современное название августа происходит от латинского Augustus. В 8 году до н. э. месяц Sextilis ("шестой") был переименован в честь первого римского императора Октавиана Августа.
Кивень – это не только интересная языковая архаика, но и пример того, как народный язык отражает повседневную жизнь, природу и труд людей. Такие названия хранят в себе память о древних обычаях и мировосприятии украинцев.
