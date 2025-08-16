Что такое 'кивень': значение вас удивит

В украинском языке сохранилось немало редких народных названий месяцев, происходящих из древних времен и отражающих быт, труд и наблюдения за природой. Одно из таких слов – "кивень".

Видео дня

Это слово сегодня почти не употребляется, но сохраняет интересное смысловое и культурное наполнение. OBOZ.UA рассказывает, какой месяц когда-то назывался кивнем.

Август в народном календаре имеет немало поэтических и красноречивых названий. Одно из них – "кивень". Это слово происходит от глагола "кивать" и связано с наблюдением за природой: в августе лошади часто кивают головами, отгоняя слепней и других надоедливых насекомых.

Украинцы называли этот месяц иначе в зависимости от региона и сельскохозяйственных работ. Распространенные варианты:

Серпень – від слова "серп", знаряддя для жнив;

Жнивець – час збору врожаю;

Городник – пора дозрівання овочів;

Спасівець – місяць свят трьох Спасів;

Зоряник або Зоряничник – період ясних серпневих ночей;

Копень – від копи снопів на полях.

Название август имеет древние славянские корни и, вероятно, происходит от праславянского "месяц серпа, жатвы". Похожие слова существуют во многих языках: польском (sierpień), чешском (srpen), словенском (veliki srpan), литовском (rugpjūtis – "ржаная жатва").

В древних источниках август иногда упоминается как заревъ – название, связанное с началом периода оленьего гона, когда самцы издают характерный рев. Подобный вариант сохранился в чешском языке (září).

Во многих европейских языках современное название августа происходит от латинского Augustus. В 8 году до н. э. месяц Sextilis ("шестой") был переименован в честь первого римского императора Октавиана Августа.

Кивень – это не только интересная языковая архаика, но и пример того, как народный язык отражает повседневную жизнь, природу и труд людей. Такие названия хранят в себе память о древних обычаях и мировосприятии украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое заграва.

Кроме того, мы объясняли, каким интересным словом можно назвать непогоду или очень ветреную погоду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.