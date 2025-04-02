Что такое кагат: значение слова часто путают

Украинский язык сохраняет немало слов из народного быта, сельского хозяйства и традиционной культуры. Одно из таких слов – кагат. Оно имеет простое, но очень важное значение, связанное с хранением урожая в течение холодного сезона.

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Сегодня слово "кагат" не слишком употребляется в бытовом языке, однако оно все еще актуально в аграрной среде, исторической литературе и лексикографии. OBOZ.UA рассказывает о значении этой лексемы.

Что означает слово "кагат"

Кагат – уложенная куча корнеплодов или других овощей (в основном свеклы, картофеля, моркови, капусты и т.п.), которые предназначены для длительного хранения под открытым небом.

Такие кучи покрываются соломой, землей, иногда полиэтиленом – это создает природные условия для сохранения урожая на протяжении осенне-зимнего периода.

Кагаты используются преимущественно в сельском хозяйстве: как на больших полях и фермах, так и на частных подворьях. В литературных и бытовых контекстах кагат – это своеобразный сезонный амбар прямо на огороде или поле.

Типичный кагат – это продолговатая приземистая куча корнеплодов, выложенных в форме вала. Сначала овощи или свеклу очищают от земли, сортируют, плотно укладывают, а затем накрывают:

слоем соломы, чтобы сохранить тепло и предотвратить образование конденсата;

слоем земли или торфа, выполняющим роль теплоизоляции;

иногда добавляют деревянные щиты или пленку, чтобы защитить кагат от дождя или снега.

Примеры употребления

Слово "кагат" встречается в украинской художественной литературе, в частности в произведениях, описывающих сельский быт и труд:

"Дівчата копали, обрізували гичку і складали чистий буряк в кагати" (Михайло Козоріс, Серце матері, 1947)

"Картоплю-біляну з воза несем у кагати, – аж до відлиг до весняних буде вона зимувати" (Василь Гірник, Сонце, 1958)

Кагаты тесно связаны с ритмом украинской сельской жизни, с песнями, осенними ярмарками, подготовкой к зиме. В традиционной деревне наличие больших и хорошо уложенных кагатов символизировало достаток, хозяйственность и хозяйственную предусмотрительность.

Также слово "кагат" употребляется в переносном значении для описания накопления чего-то подобного кучи, обычно в юмористическом или бытовом стиле. Например: "Наносил вещей, как кагат".

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