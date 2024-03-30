Что такое 'блават': объяснение редкого украинского слова

Среди редких украинских слов есть те, что когда-то были довольно популярными, но сейчас вышли из употребления. К примеру, в творчестве классиков можно встретить слово "блават".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что означает эта необычная лексема. Он предложил в качестве примера стихотворение Николая Вороного "Блакитна панна", которое изучают в школах.

Має крилами весна запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар з-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Здесь, говорит языковед, можно "раскодировать" каждое слово.

"Блавати" – васильки, род травянистых растений семейства астровых, имеющие крепкий стебель, и голубые вороночные цветки. Некоторые виды используют и разводят как декоративные растения.

Это слово можно часто увидеть в произведениях классиков:

Де-не-де видніється.. синє чаруюче око блавату або квітка куколю (Іван Франко)

Олена.. поспішає на подвір'я, де біля виполеного блавату, тупцюючи, розкошує корівчина. (Михайло Стельмах)

Над нами синь небес, як росяний блават (Максим Рильський).

Блаватом также называют шелковую ткань голубого цвета.

Має вона сукні, має і блавати.

Слово "пелехатий", употребленное в стихотворении, означает "лохматый", "взъерошенный", "шати" означает праздничный наряд, глагол "має" в этом контексте происходит от "маяти" и значит "колебаться", "махать".

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