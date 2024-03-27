Как правильно извиняться на украинском: благозвучные примеры

Формулы вежливости, связанные с извинением – одни из первых, которые мы изучаем, когда беремся за какой-нибудь новый язык или планируем поездку в незнакомую страну. Но умеете ли вы правильно извиняться на своем родном украинском языке?

OBOZ.UA внимательно изучил словари, чтобы рассказать, как это сделать, согласно литературной норме. Вы можете быть удивлены, как по-разному можно извиниться на украинском.

Слова, которыми можно извиниться

Украинские словари дают целый перечень слов, которыми можно извиниться. Хотя все они более или менее уместны в большинстве ситуаций, все же имеют определенные нюансы значения.

Вибачте – этим словом можно извиниться и за мелкое бытовое неудобство, и за серьезную вину. Это универсальный вариант.

Даруйте – таким образом лучше извиняться за мелкие повинности или неудобные ситуации. Например, когда вы кого-то толкнули в транспорте или пропустили обращенные к вам слова.

Пробачте – в бытовых ситуациях такая формулировка тоже будет уместной, но она, наверное, лучше всего подходит для того, чтобы всерьез извиниться за причиненную значительную досаду или тяжкую вину.

Перепрошую – как и "даруйте" это слово будет уместным в бытовых ситуациях. Так можно обратить на себя внимание в общественном месте или принести извинения, если вы кого-то толкнули или наступили на ногу.

"Вибачте мене", "вибачте мені" или "я вибачаюсь"

Люди, долгое время разговаривавшие по-русски, по привычке извиняются фразами "вибачте мене" или "я вибачаюсь". Но оба эти варианта являются кальками с русского. Как писал в своем блоге языковед Александр Пономарив, на украинском языке правильно будет употреблять местоимение в дательном падеже:

вибачте мені;

даруйте їм;

пробачте нам.

Также можно прямо попросить отпустить вину:

прошу вибачення;

прошу пробачити..

Извинения просят или приносят

Так же калькированием с русского является формулировка "приносити вибачення". Украинские словари рекомендуют использовать в подобных ситуациях глагол "просити".

Поэтому не стоит говорить:

приношу вибачення, що не можу бути на вашому заході;

приносимо вибачення за пізню відповідь на звернення

Правильными вариантами будут:

прошу пробачити / перепрошую, що не можу бути на вашому заході;

просимо вибачити за пізню відповідь на звернення.

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