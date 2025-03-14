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Что сытного приготовить из хлеба для любого приема пищи: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
354
Что сытного приготовить из хлеба для любого приема пищи: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и очень сытное блюдо для перекуса или очень ленивого ужина, идеальным вариантом будут вкусные тосты с гуакамоле и вареным яйцом. 

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Что приготовить из авокадо и хлеба

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака, перекуса или даже ужина – вкусные тосты с гуакамоле.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • авокадо
  • лук
  • помидор
  • масло растительное
  • соль, перец
  • тостовый хлеб

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте сок лимона, масло, специи, порезанный лук и помидоры.

Гуакамоле из авокадо

2. Хлеб поджарьте, выложите сверху гуакамоле.

Приготовление блюда

3. Присыпьте тертым вареным яйцом и можно есть!

Готовые тосты

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