Что сытного приготовить из хлеба для любого приема пищи: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и очень сытное блюдо для перекуса или очень ленивого ужина, идеальным вариантом будут вкусные тосты с гуакамоле и вареным яйцом.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака, перекуса или даже ужина – вкусные тосты с гуакамоле.

Ингредиенты:

авокадо

лук

помидор

масло растительное

соль, перец

тостовый хлеб

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте сок лимона, масло, специи, порезанный лук и помидоры.

2. Хлеб поджарьте, выложите сверху гуакамоле.

3. Присыпьте тертым вареным яйцом и можно есть!

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