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Что сытного приготовить из хлеба для любого приема пищи: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и очень сытное блюдо для перекуса или очень ленивого ужина, идеальным вариантом будут вкусные тосты с гуакамоле и вареным яйцом.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака, перекуса или даже ужина – вкусные тосты с гуакамоле.
Ингредиенты:
- авокадо
- лук
- помидор
- масло растительное
- соль, перец
- тостовый хлеб
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, добавьте сок лимона, масло, специи, порезанный лук и помидоры.
2. Хлеб поджарьте, выложите сверху гуакамоле.
3. Присыпьте тертым вареным яйцом и можно есть!
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