Что святят на Вербное воскресенье: традиции праздника

Вербное воскресенье имеет особое место в украинской традиции, сочетая церковный смысл и древние народные обычаи. Этот праздник напоминает о входе Иисуса Христа в Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями. В украинских реалиях пальму заменила верба, которая издавна ассоциируется с весной, обновлением и жизненной силой.

Именно поэтому в этот день верующие идут в храм с вербовыми веточками, чтобы их освятить. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Что означает Вербное воскресенье

В церковной традиции праздник связан с торжественным входом Господним в Иерусалим, а в народном календаре воспринимается еще и как знак весны и пробуждения природы.

В 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Вербное воскресенье 5 апреля, а в католической традиции оно приходится на 29 марта.

Традиции и обряды с вербой

Главный символ праздника – веточки вербы. Именно их верующие приносят в церковь, где священник окропляет их святой водой.

Обычай освящать вербу происходит из библейской традиции, но в Украине он приобрел собственный народный смысл. Вербу воспринимали как дерево новой жизни, силы и возрождения. Поэтому после богослужения освященные веточки часто дарили родным и близким с пожеланиями здоровья, счастья и достатка.

Одна из самых известных традиций – легонько касаться друг друга освященной вербой, проговаривая шуточные пожелания. Самые распространенные среди них такие:

"Не я б’ю, верба б’є! За тиждень Великдень!"

"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!"

Что делать со свяченой вербой после службы

После Вербного воскресенья освященную вербу не выбрасывают. Ее или хранят в доме до следующего года, или используют традиционным способом. Например, веточки могут стоять возле икон как оберег, ими иногда окропляют жилье святой водой, а иногда втыкают в землю возле дома или на огороде, считая, что это способствует плодородию.

Что запрещено на Вербное воскресенье

С этим праздником связаны и определенные ограничения. Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, поэтому в этот день следует придерживаться постных правил. В то же время в церковной традиции разрешается рыба.

Также в народе не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, большой уборкой, стиркой или другими домашними делами.

Считалось, что этот день стоит посвятить молитве, посещению храма, спокойствию и семье. Именно поэтому любую чрезмерную суету старались отложить, чтобы сохранить праздничное настроение и внутреннюю сосредоточенность.

Приметы на Вербное воскресенье

Как и многие другие большие праздники, Вербное воскресенье имеет свои народные приметы. Если в этот день тепло и солнечно, то год обещает быть урожайным.

Если ударяет мороз, люди ждали хорошего урожая пшеницы. А когда на деревьях уже хорошо видны сережки, это также считали знаком урожайного года.

Отдельные приметы касались самой ивы. Если она быстро распустилась, то верили, что весна будет ранней. Освященные веточки клали на подоконник или даже возле крыши, потому что считалось, что они могут защитить дом от грозы и непогоды.

В народном представлении освященная верба имела защитное значение. Ее считали оберегом для дома, семьи и хозяйства. Именно поэтому веточки берегли, а иногда использовали и в народной медицине – например, готовили из них отвары.

Как украшают вербу

Сегодня древний обычай часто сочетают с декоративными элементами. Веточки ивы украшают цветными лентами, бумажными цветами, вытынанками, вышитыми деталями или декоративными писанками. Иногда к композиции добавляют и живые весенние цветы, например, подснежники или нарциссы.

Вербное воскресенье в Украине давно вышло за пределы только церковного календаря. Оно стало частью культурной памяти, семейных обычаев и весеннего обрядового круга.

