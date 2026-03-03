Что стоит посадить уже в марте, чтобы иметь хороший урожай: топ-8

Есть много культур и цветов, которые можно сеять в марте, как непосредственно на открытом воздухе, так и сначала в помещении. Например, когда почва начинает прогреваться, а световой день увеличивается, можно посадить выносливые овощи, такие как капуста кале, свекла и шпинат.

Об этом рассказал британский садовод Крис Боннетт. По его словам, перед посадкой надо убедиться, что почва не замерзла и не переувлажнена, удалить сорняки и подумать о том, чтобы накрыть грядки агроволокном, если прогнозируются заморозки, пишет Express.

Перец чили

Перец чили хорошо растет в горшках, и его следует начинать высаживать в помещении в марте, в идеале в отапливаемый рассадник или на теплом, светлом подоконнике. Сейте его в небольшие горшки, но как только у рассады появится несколько листьев, пересаживайте его в более крупные – диаметром 9 см, постепенно увеличивая диаметр до 20-30 см по мере роста. Перец чили нуждается в длительном вегетационном периоде, поэтому, если вы посеете его сейчас, вы получите более ранний и длительный урожай.

Свекла

Свеклу можно сразу высаживать в грунт, как только его температура достигнет не менее 7°C, что обычно происходит в середине-конце марта. Посейте семена в неглубокие лунки, глубиной 2 см, и прореживайте их по мере роста, чтобы корни имели место для набухания. Хорошо поливайте рассаду во время засухи, и вы будете вознаграждены сладкими, красочными плодами всего через несколько месяцев.

Шпинат

Семена шпината лучше всего прорастают в прохладную погоду, что делает март отличным временем для его посева на открытом воздухе. Выберите солнечное или частично затененное место и сначала подготовьте почву. Посейте семена тонким слоем в неглубокие лунки, оставляя 20 см пространства между каждым рядом.

Кале

Кале вынослива и легко переносит холодные весенние дни. Вы можете сеять ее в лотки или прямо в грунт. Как только она хорошо разрастется, регулярно обрывайте внешние листья, и она будет давать плоды в течение месяцев.

Помидоры

Помидоры следует высаживать в помещении уже сейчас, чтобы они окрепли и были готовы к лету. Посейте семена в небольшие горшочки, слегка присыпьте компостом и держите их в тепле с помощью подогретого рассадника или поместив их на теплый подоконник, накрытый прозрачным полиэтиленовым пакетом. Когда рассада немного подрастет, пересадите ее в отдельные горшки, чтобы дать корням пространство для роста.

Картофель

Ранний картофель можно сажать в грунт или в большие контейнеры в марте. Если вы сажаете в грунт, выкопайте траншею глубиной 15 см, поместите семенной картофель ростками вверх и слегка прикройте почвой. Если вы используете контейнеры, убедитесь, что они имеют ширину и глубину 30 см, наполовину заполнены универсальным компостом без торфа.

Выносливые однолетние растения

Выносливые однолетние растения, такие как васильки и маки, можно сеять непосредственно на открытом воздухе. Просто рассыпьте семена по подготовленной почве и слегка прикройте их.

Лук

Лук легко сажать – просто вдавите его в почву так, чтобы кончик был виден сверху. Ему не нужно много внимания, только солнечное место и почва с хорошим дренажем.

