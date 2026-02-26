Что посадить на огороде от вредителей: спасет ваши овощи

Ежегодно на наших огородах и в садах пируют незваные гости – насекомые-вредители, которые портят урожай и даже полностью уничтожают растения. Бороться с ними помогает агрохимия, однако опытные дачники знают, что порой ее успешно могут заменить обычные садовые цветы.

Бархатцы – это не просто эффектное растение, которое украсит ваше пространство. Они прежде всего невероятно полезны и помогут защитить ваши насаждения от части неприятностей. Издание Interia Kobieta рассказало, возле каких овощей их стоит высаживать – эффект будет максимальным.

Какие вредители боятся бархатцев

Вы точно знаете специфический аромат цветов этого растения – неприятным назвать его нельзя, но запах бархатцев довольно резкий. И его чувствуют не только люди, но и насекомые. Например, для бабочек и пчел он вместе с яркими красками лепестков является настоящей приманкой. А вот для вредных насекомых – сигналом держаться подальше.

Чтобы воспользоваться этой особенностью, высадите бархатцы по периметру грядок. Это позволит защитить овощи от таких вредителей как:

тля,

муравьи,

корневые нематоды,

капустные белокрылки.

Бархатцы создают естественный барьер, который не пускает их на вкусные листья ваших растений. Также эти цветы являются союзниками в борьбе с почвенными нематодами, подгрызающими корни. Они приманивают этих крошечных вредителей к своим корням, а затем отравляют токсином.

Также эти цветы служат неплохой защитой от слизней – те останавливаются на них, что спасает основной урожай от уничтожения. А возле роз они станут красивым спасением от тли.

Возле каких овощей стоит сажать бархатцы

Ориентируйтесь на культуры, которые больше всего страдают от перечисленных вредителей. К ним можно отнести:

капустные (белокачанная капуста, цветная капуста, брюссельская, брокколи),

фасоль,

томаты,

морковь,

лук-порей,

картофель,

клубнику и землянику.

Как ухаживать за бархатцами

Выращивать эти полезные цветы совсем не сложно. Растение устойчиво к засухе и может процветать практически в любом месте. Поскольку оно умеет накапливать влагу, частый полив ему не нужен. Подкармливать удобрениями тоже не обязательно.

Бархатцы можно сеять на рассаду или сразу помещать в открытый грунт. Готовить рассаду начинают в конце февраля, но высевать в горшки можно и в течение марта-апреля.

В открытый грунт их лучше сеять аж в середине мая, когда минует угроза ночных заморозков. Цветы чувствительны к холоду, поэтому низкие температуры могут их загубить. Сажать бархатцы стоит на расстоянии 10–20 см друг от друга.

