Что сделать в апреле, чтобы пионы пышно зацвели: секреты садоводов

В апреле пионам нужны несколько простых, но важных процедур. Это очистка куста, рыхление почвы, подкормка, умеренный полив и защита от серой гнили.

Видео дня

Весенний уход помогает растению сформировать крепкие побеги, заложить бутоны и в сезон обильно зацвести. Если не упустить время сейчас, пионы отблагодарят крупными, эффектными цветами уже в конце весны, говорят эксперты.

С чего начать уход весной

Прежде всего нужно привести в порядок место вокруг пиона. Если сухие побеги не успели убрать в марте, в апреле это следует сделать как можно скорее. Их срезают почти у земли, но очень осторожно, чтобы не повредить молодые красноватые ростки, которые уже появляются из почвы.

После этого можно переходить к основным весенним работам. В апреле для пионов особенно важны три вещи: рыхление почвы, подкормка и полив. Именно они помогают растению лучше усваивать питательные вещества и активнее наращивать побеги.

Почему стоит разрыхлить землю

Одним из важных этапов ухода является легкое рыхление верхнего слоя почвы у корней. Это простое действие, но оно улучшает доступ воздуха и питательных веществ к корневой системе. В результате пион лучше развивается и может выпустить больше сильных побегов.

Главное – работать осторожно, не углубляясь слишком сильно, чтобы не травмировать корни или молодые ростки.

Чем подкормить пионы в апреле

Весной пионам нужна подкормка с акцентом на фосфор и калий. Именно эти элементы особенно важны в период формирования бутонов и будущего цветения. Для этого подойдет удобрение для цветущих растений или хорошо перепревший навоз.

Удобрение рассыпают вокруг куста, слегка смешивают с почвой, а затем поливают. Такой подход позволяет растению постепенно получать нужные вещества и лучше подготовиться к сезону.

Как правильно поливать

В период активного роста и формирования бутонов пионы нуждаются в воде, но без избытка. Полив должен быть умеренным, лучше всего – утром. Воду следует лить прямо под куст, а не на листья, чтобы не создавать излишнюю влажность на надземной части растения.

Переливать пионы не стоит. Чрезмерная влага может привести к загниванию корней, а это значительно опаснее, чем кратковременная нехватка воды.

Как защитить пионы от серой гнили

Весной пионы часто страдают от серой плесени. Именно поэтому в апреле стоит позаботиться и о профилактической защите. Для этого используют специальные опрыскивания, в частности средства с медью.

Если на растении появляются больные части, их нужно сразу удалять. В течение сезона важно убирать пораженные бутоны, цветы, побеги и листья, чтобы не допустить повторного заражения.

Секрет пышного цветения

Садоводы советуют еще одну подкормку, которая может положительно повлиять на цветение, – костная мука. Она содержит фосфор, кальций и азот. Фосфор поддерживает формирование бутонов и развитие корневой системы, азот помогает наращивать побеги и листья, а кальций укрепляет растение и повышает его устойчивость.

Особенно полезной костная мука будет на бедных почвах. Пионы лучше всего растут на плодородной, хорошо проницаемой почве с реакцией, близкой к нейтральной, или с легкой кислотностью. Кальций в составе такой подкормки также может помочь выровнять реакцию почвы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.