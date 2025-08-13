Что сделать со спатифиллумом в августе, чтобы он долго цвел

Спатифиллум (мирные лилии) – это очень неприхотливые комнатные растения, которые не требуют особого ухода, но летом они могут быстро завянуть, если поставить их на подоконник.

Они довольно чувствительны, поскольку они естественным образом растут в тропических лесах, где свет фильтруется деревьями. Когда мирные лилии попадают под прямые солнечные лучи, это приводит к увяданию лепестков цветов, ожогам листьев, и они могут вообще перестать расти из-за постоянного стресса. Однако эксперт по комнатным растениям Джаэль Минси рассказала, как легко поддерживать цветение мирных лилий летом – все, что вам нужно, это потратить несколько секунд, чтобы переместить растение в более безопасное место в вашем доме, пишет Express.

"На самом деле им нравится слабое освещение, и они наиболее эффективно цветут именно в таких условиях. Оно получает рассеянный свет, а не прямой".

Мирные лилии лучше всего растут в комнатах с окнами, выходящими на юг или восток, где они получают больше нежного утреннего солнечного света, поскольку он намного лучше, чем более суровые послеобеденные лучи.

Утренний солнечный свет имитирует свет, который они получают в джунглях, поэтому они получат необходимую энергию, не причиняя себе вреда.

Убедитесь, что место, где вы размещаете свою лилию, находится подальше от вентиляторов или радиаторов, поскольку сквозняки могут высушить комнатное растение, что может привести к прекращению цветения.

Однако, если вы действительно хотите, чтобы спатифиллум процветал, то отличным местом для его размещения в вашем доме будет ванная комната или кухня. Он любит влажность от душа или приготовления пищи, и в этих комнатах обычно постоянно теплее, чем в остальном доме, что растению очень понравится.

Просто убедитесь, что свет из окна достаточно яркий, чтобы достичь растения, и не ставьте их вблизи плиты или обогревателя, поскольку там будет слишком жарко.

