Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

Если у вас осталось варенье с прошлого сезона, но вы хотите закрыть свежую консервацию, можно сделать из остатков тертый пирог. Джем может быть абсолютно любой. Главное – правильно сделать тесто, чтобы результат получился действительно удачный.

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Идея приготовления вкусного тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram.

Ингредиенты:

холодное сливочное масло – 180 г

мука – 420 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сахар – 200 г

яйца – 2 шт.

варенье или джем

Способ приготовления:

1. Холодное масло перетереть в крошку с мукой и разрыхлителем.

2. Добавить сахар, яйца и замесить мягкое тесто.

3. Поделить его на две части, одну большую, а вторую меньшую.

4. Большую распределить по форме.

5. Выложить варенье, а вторую часть натереть на тертую (эту меньшую частицу можно немного подморозить).

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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