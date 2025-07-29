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Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

Екатерина Ягович
Новости. Общество
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Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

Если у вас осталось варенье с прошлого сезона, но вы хотите закрыть свежую консервацию, можно сделать из остатков тертый пирог. Джем может быть абсолютно любой. Главное – правильно сделать тесто, чтобы результат получился действительно удачный.

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Идея приготовления вкусного тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram.

Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

Ингредиенты:

  • холодное сливочное масло – 180 г
  • мука – 420 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • сахар – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • варенье или джем

Способ приготовления:

Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

1. Холодное масло перетереть в крошку с мукой и разрыхлителем.

2. Добавить сахар, яйца и замесить мягкое тесто.

Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

3. Поделить его на две части, одну большую, а вторую меньшую.

Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

4. Большую распределить по форме.

5. Выложить варенье, а вторую часть натереть на тертую (эту меньшую частицу можно немного подморозить).

Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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