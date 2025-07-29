Что сделать с прошлогодним вареньем: такую выпечку сможет приготовить каждый
Если у вас осталось варенье с прошлого сезона, но вы хотите закрыть свежую консервацию, можно сделать из остатков тертый пирог. Джем может быть абсолютно любой. Главное – правильно сделать тесто, чтобы результат получился действительно удачный.
Идея приготовления вкусного тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram.
Ингредиенты:
- холодное сливочное масло – 180 г
- мука – 420 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- сахар – 200 г
- яйца – 2 шт.
- варенье или джем
Способ приготовления:
1. Холодное масло перетереть в крошку с мукой и разрыхлителем.
2. Добавить сахар, яйца и замесить мягкое тесто.
3. Поделить его на две части, одну большую, а вторую меньшую.
4. Большую распределить по форме.
5. Выложить варенье, а вторую часть натереть на тертую (эту меньшую частицу можно немного подморозить).
6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: